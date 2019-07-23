Беларусь вводит на полгода лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит на полгода лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 июля 2019 года №481, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Лесоматериалы будут экспортироваться из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС по генеральным или разовым лицензиям, выдавать которые уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством лесного хозяйства. Речь идет о таких лесоматериалах, как древесина бондарная, бревна расколотые, щепа и аналогичная древесина и др.

При этом Минлесхоз согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между им и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов.

На Министерство иностранных дел возложена обязанность проинформировать Исполнительный комитет СНГ о принятии постановления, также уведомить Евразийскую экономическую комиссию о решении и внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.

Основные пункты постановления вступают в силу с 1 августа и действуют в течение шести месяцев.-0-