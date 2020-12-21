Беларусь выступает за консолидацию международных усилий в борьбе с контрафактом

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 экспертов из 15 стран участвуют в VIII Международном форуме "Антиконтрафакт-2020", который проходит в гибридном формате в Минске 21-22 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Как отметил в приветственном слове председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, борьба с оборотом контрафактной продукции позволяет стимулировать изобретательскую деятельность и создает условия для развития предпринимательства.

"Однако ситуация с оборотом контрафактной продукции в глобальном масштабе усугубляется, а существующие практики правового регулирования и правоприменительной деятельности в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности демонстрируют недостаточную эффективность проводимых мер и не позволяют коренным образом изменить ситуацию", - сказал Александр Шумилин. Так, согласно экспертным оценкам, общий экономический ущерб от контрафактной продукции к 2022 году может достигнуть $4,7 трлн. При этом ущерб от международной торговли контрафактными товарами достигнет $990 млрд, ущерб от цифрового пиратства - около $850 млрд.

"Очевидно, в сегодняшних реалиях нашим странам необходимо вести более активную работу по борьбе с распространением контрафактной продукции и консолидации усилий в данном направлении. Только вместе и сообща мы сможем добиться успехов в деле борьбы с оборотом контрафакта", - подчеркнул Александр Шумилин.

В ходе форума планируется обсудить практические аспекты борьбы с контрафактом в цифровой среде, а также вопросы маркировки и систем прослеживаемости товаров, проблемы обеспечения безопасности товаров и противодействия фальсификации, механизмы противодействия незаконному обороту табачной продукции в ЕАЭС и др. Важным итогом международного мероприятия станет подписание меморандумов о взаимопонимании и предоставлении доступа к информационно-поисковой системе патентного поиска PatSearch между Национальным центром интеллектуальной собственности Беларуси и Федеральной службой по интеллектуальной собственности России. Доступ к системе PatSearch позволит получать сведения об изобретениях и полезных моделях России (СССР), стран СНГ, Грузии, Евразийского патентного ведомства, а также ведущих мировых патентных ведомств.

Организаторами форума выступили правительство Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям, Национальный центр интеллектуальной собственности, Евразийская экономическая комиссия, международная ассоциация "Антиконтрафакт", ассоциация защиты интеллектуальной собственности "БелБренд".-0-

Фото Андрея Покумейко