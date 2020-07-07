Беларусь выступает за расширение научно-технического сотрудничества в ЕАЭС - Шумилин

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за расширение научно-технического и инновационного сотрудничества в ЕАЭС, в том числе посредством формирования евразийских технологических платформ. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на встрече с членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артаком Камаляном, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Сейчас ведется совместная работа по согласованию на период до 2025 года таких документов, как проекты стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции и основных направлений промышленного сотрудничества в ЕАЭС. "Государственный комитет по науке и технологиям всецело поддерживает включение в данные проекты мер и механизмов, которые будут способствовать развитию научно-технического прогресса, реализации совместных исследований, проектов и программ, а также сотрудничеству в сфере зеленых технологий", - сказал Александр Шумилин.

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Он также отметил, что в Договоре о ЕАЭС отсутствуют базовые положения о научно-техническом сотрудничестве, которые позволили бы регулировать инновационное взаимодействие стран союза. "В связи с этим считаю целесообразным вернуться к вопросу о включении в Договор о ЕАЭС отдельной статьи, определяющей направления сотрудничества стран-членов в научно-технической и инновационной сферах", - высказал мнение председатель ГКНТ.

В ЕАЭС сформированы евразийские технологические платформы по различным направлениям. Благодаря одной из платформ белорусские, российские и казахстанские организации совместно ведут разработку конкурентоспособных услуг и геоинформационных продуктов на основе использования получаемой из космоса интегрированной информации о земной поверхности и недрах. Платформа "ЕвразияБио" предполагает разработку совместных проектов в сфере биотехнологий для эффективного использования в интересах науки, образования, отраслей экономики, социальной сферы и для государственных нужд. Еще один пример работы евразийских технологических платформ - проект "Организация производства светодиодного осветительного оборудования", участниками которого стали белорусские, российские, армянские, казахстанские и киргизские организации и компании.-0-