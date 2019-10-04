Беларусь выступает за системное сотрудничество с ЕС по сертификации предприятий-экспортеров

4 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь выступает за необходимость системного сотрудничества в сфере сертификации предприятий-экспортеров и упрощения процедур торговли. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко сегодня во время структурированных консультаций Беларусь-ЕС, посвященных перспективам "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевое значение торговли с Европейским союзом и доступа на его рынки для экономик стран-соседей неоднократно признавалось в документах Евросоюза. Для государств, подобных Беларуси, первоочередной интерес представляло бы системное сотрудничество в сфере сертификации предприятий-экспортеров, стандартизации, метрологии, гармонизации взаимного признания систем оценки соответствия товаров, упрощение процедур торговли", - сказал Олег Кравченко.

Замминистра отметил, что Беларусь всецело поддерживает недавнюю идею вице-президента Европейского инвестиционного банка Вазила Худака о создании материальных стимулов для тех компаний ЕС, которые включают партнеров из Восточной Европы в свои производственные цепочки.

По мнению Олега Кравченко, полезными были бы и инструменты экономической дипломатии: регулярные обмены визитами деловых кругов между странами ЕС и "Восточного партнерства", проведение региональных ярмарок, инвестиционных форумов для привлечения средств в согласованные между сторонами проекты.-0-