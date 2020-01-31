Беларусь выступает за системные механизмы для устранения барьеров и ограничений в ЕАЭС - Румас

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за системные механизмы для устранения барьеров и ограничений в Евразийском экономическом союзе, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В своей программе председательствования Беларусь хочет предусмотреть создание системных механизмов в работе с барьерами, изъятиями и ограничениями. Первое предложение - строить работу по устранению барьеров на внутренних рынках на неконсенсусных механизмах. Сегодня получается, что страна - инициатор ограничительной меры доказывает, что введение ею ограничения правомерно", - отметил Сергей Румас.

Предложение белорусской стороны - передать рассмотрение этих вопросов на уровень Коллегии ЕЭК. По мнению главы белорусского правительства, там есть специалисты, которые должны глубоко погружаться в эти вопросы и обязывать страну устранять барьеры.

Еще одна инициатива касается обращений в судебные органы. Сергей Румас обратил внимание, что оперативность решения вопросов о барьерах критически важна для бизнеса. Нужно уходить от того, чтобы бизнес обращался в суд по поводу барьеров. "Мы предлагаем, чтобы страна, которая не согласна с решением Коллегии ЕЭК об устранении барьеров, доказывала самостоятельно в суде, что коллегия приняла решение неверное. Это сильная новация, она затронет все государства, в том числе Беларусь. Но если мы хотим избавиться от барьеров, то должны этим путем идти", - заявил премьер-министр.

Сейчас в списке барьеров, ограничений и препятствий в ЕАЭС - 71 такое действие. Четыре года назад было 60 барьеров, и это несмотря на то, что практически на каждом заседании Евразийского межправсовета несколько ограничений снимается. Однако, по словам Сергея Румаса, их число растет в основном не из-за ввода новых барьеров странами, а потому что Коллегия ЕЭК глубже погружается в работу национальных экономик и находит новые барьеры либо ограничения, препятствующие внутренней торговле.

Говоря о том, что делать с действующими барьерами, Сергей Румас отметил, что есть предложения об их отмене единым пакетом. "Это сложный вопрос. Есть разные барьеры и ограничения по весу, срокам, влиянию на экономику, но по этому пути надо двигаться. Первое поручение белорусскому председателю коллегии будет проработать со всеми странами и получить их позицию: готовы ли страны решить проблему пакетом", - добавил глава белорусского правительства.-0-