Беларусь выступает за справедливую конкуренцию в ЕАЭС - Румас

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за справедливую конкуренцию в Евразийском экономическом союзе, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на заседании Евразийского межправсовета в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть приверженность Беларуси интеграционным процессам и готовность построить полноценный экономический союз на принципах справедливой конкуренции и обеспечения четырех свобод на общем рынке (свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы)", - сказал Сергей Румас.

По его словам, на встрече в узком составе главы правительств ЕАЭС обсудили ключевые чувствительные направления сотрудничества. "Не все обсуждения проходят гладко, сохраняются определенные разногласия. Это вполне естественно, каждое государство старается максимально отстоять свои национальные интересы. Тем не менее в переговорах присутствует главное - всеобщая нацеленность на развитие и укрепление нашего союза", - считает премьер-министр Беларуси.

В ЕАЭС в последние 2 года наблюдался устойчивый прирост во взаимной торговле. Глава белорусского правительства считает это хорошим результатом. Вместе с тем потенциал торгово-экономических отношений стран ЕАЭС намного выше, полагает он, поэтому предстоит серьезная работа по реализации договоренностей и выполнению взятых на себя обязательств.

Сергей Румас отметил, что страны - участницы ЕАЭС продолжат работать над развитием союза, формированием новых единых рынков и секторов, обеспечивающих все большую свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.-0-

Объем взаимной торговли в ЕАЭС в январе-сентябре вырос примерно на 14% Председатель правительства России Дмитрий Медведев подчеркнул, что нужно укрепить внутренний контур интеграции, развивать наднациональное регулирование. Речь идет о дорожной карте, цель которой - устранить препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС.