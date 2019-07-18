Беларусь выступает за здоровую конкуренцию на общем с Россией рынке - Мясникович

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Конкуренция на общем белорусско-российском рынке быть должна, но здорового характера. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с руководителями регионов Беларуси и органов государственной власти субъектов РФ на полях VI Форума регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

В двусторонних взаимоотношениях есть ряд важных вопросов, постоянно идут дискуссии, что тоже неплохо. "Но надо избегать различного рода барьеров, - подчеркнул Михаил Мясникович. - Мы должны конкурировать на общем белорусско-российском рынке, но эта соревновательность должна носить здоровый характер".

Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко

Спикер призвал объединять усилия для работы с третьими странами. "Необходимы совместные компании, научно-технические проекты. Будет серьезный совместный бизнес, будут и хорошие результаты", - убежден он.

Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь обратила внимание, что сотрудничество регионов вносит большой вклад в расширение и углубление отношений между странами, развитие Союзного государства. Она призвала участников встречи обозначить проблемы, которые, возможно, мешают установлению контактов, внести предложения по гармонизации законодательств для создания наиболее благоприятных условий для инвестиций и бизнеса.

Во время встречи Совет Республики Национального собрания Беларуси подарил Совету Федерации Федерального Собрания России многотомное факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины".

Нынешний форум посвящен гуманитарной тематике, большое внимание на нем уделено молодежной политике. Подчеркивалась важность этих направлений для союзного строительства. Отмечалось, что Форум регионов состоялся как интеграционный проект. Об этом говорит интерес, который проявляют к такому формату работы партнеры из стран СНГ, Европы.-0-

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