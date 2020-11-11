11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь за пять лет увеличила производство инновационной продукции в 1,5 раза до $7,3 млрд. Об этом сообщил сегодня на открытии форума "Инновационная Борисовщина 2.0" председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, положительная динамика есть и по другим показателям инновационного развития. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме производства промпредприятий увеличился с 13,1% в 2015 году до 17% в 2020 году. Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции выросла с 30,9% в 2015-м до 38% в 2020-м, удельный вес инновационно активных организаций - с 19,6% до 26%. Объем производства инновационной продукции по проектам госпрограммы инновационного развития увеличился в 4 раза - с Br295 млн в 2016 году до Br1,2 млрд в 2019 году. За пять лет реализации программы создано и модернизировано более 10 тыс. высокопроизводительных рабочих мест и более 60 инновационных производств.

"ГКНТ уделяет особое внимание развитию субъектов инновационной инфраструктуры. В стране уже создана сеть из 17 технопарков, которые охватывают все регионы нашей страны и являются центрами притяжения инновационных производств и разработок. Борисовщина не является исключением", - отметил Александр Шумилин. В апреле 2020 года статус субъекта инновационной инфраструктуры получило ООО "Борисовский региональный технопарк". Кроме того, в Борисовском районе в 2019 году создан филиал технопарка "ИнКата". В следующем году планируется ввод в эксплуатацию производственных площадей филиала.

"У нас высокотехнологичная страна, и техническое творчество и инновации очень важны. Нужно не только создавать новые технологии, но и эффективно использовать их в реальном секторе экономики, повышать конкурентоспособность Беларуси через разработку и внедрение высокотехнологичных и наукоемких инноваций", - добавил председатель ГКНТ.

В Минской области в 2021-2025 годах планируют реализовать 12 проектов по госпрограмме инновационного развития. Предусмотрено создание инновационных производств в ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и крестьянском хозяйстве "Антей-сад", а также открытие реабилитационного центра для пожилых людей и инвалидов с использованием роботизированных технологий в Узденской ЦРБ. В планах и два проекта с элементами технологий "индустрии 4.0" по производству автокомпонентов (ОАО "Экран" и ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты"). Также предусмотрено создание производства медицинского стекла и изделий из него с внедрением инновационных технологий и лазерной резки стеклотрубки (ОАО "Белмедстекло"). Еще один перспективный проект - современное гибкое автоматизированное производство узлов рулевого управления для комплектации автомобильной техники (ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель").-0-