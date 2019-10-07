Беларусь заинтересована активнее осваивать рынок Хорватии - посол

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована активнее осваивать рынок Хорватии, которая пока является terra incognita, сообщил журналистам посол Беларуси в Венгрии, Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Пономарев на бизнес-встрече в Национальном центре маркетинга МИД, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я бы назвал пока Хорватию с точки зрения экономических перспектив для нас terra incognita, так же, как и для Хорватии Беларусь является малоизученным рынком. В этом и состоит задача посольства Беларуси в Венгрии, работая по совместительству с Хорватией, привлекать к этой стране внимание белорусских бизнесменов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, чтобы активнее осваивать этот рынок", - отметил Александр Пономарев.

Посольство Беларуси нацелено налаживать мосты взаимодействия, связывать деловые и научные круги, чтобы Хорватия была страной, не только известной прекрасными возможностями для туризма, но и партнером, с которым будут найдены точки соприкосновения для бизнеса.

Сейчас калийные удобрения - наиболее крупная позиция белорусского экспорта на хорватский рынок, при этом Беларусь заинтересована предлагать не только сырье. "Нас, конечно же, интересует, чтобы шла продукция с большей добавленной стоимостью. Для этого нужно глубоко изучать рынок, анализировать его, делать полноценные маркетинговые исследования и, конечно, вкладываться в сертификацию нашей продукции", - сказал Александр Пономарев. Если Венгрия - одна из крупнейших стран в Евросоюзе, которая закупает белорусскую сельхозтехнику, то в Хорватии она присутствует в меньших масштабах с учетом размеров территории страны. "Надо ориентировать производителей дорожной, коммунальной, лесной техники, автобусов, чтобы она была сертифицирована для рынков ЕС", - считает посол.

Делегация Хорватии в эти дни посещает Беларусь для изучения возможностей двустороннего сотрудничества. Например, хорватскую компанию Sedam IT интересует опыт белорусских разработчиков программного обеспечения, речь идет в том числе о привлечении белорусских специалистов для работ по аутсорсингу.-0-