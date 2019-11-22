22 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована привлечь средства Европейского инвестбанка для реконструкции больниц и поликлиник. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, подводя итоги рабочего визита в Великобританию, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом комфортных условий предоставления ресурсов Европейским инвестиционным банком есть много точек соприкосновения, где мы могли бы продолжить сотрудничество. Мы сегодня обсуждали реконструкцию наших больниц и поликлиник. Эта сфера входит в мандат ЕИБ. Думаю, что от инфраструктурных проектов мы перейдем к проектам в сфере медицины", - сказал Сергей Румас.

Сегодня в Лондоне были подписаны три новых соглашения. Общий портфель проектов банка в Беларуси превысил 550 млн евро. "Такого резкого старта с международными финансовыми институтами в истории Беларуси еще не было", - обратил внимание премьер-министр.

Кроме того, состоялись встречи с руководством Европейского банка реконструкции и развития. Сергей Румас констатировал, что Беларусь удовлетворена сотрудничеством с этим банком. В 2018 году были заключены сделки на 360 млн евро. "Мы ведем работу, чтобы в 2019 году этот рекорд был побит", - добавил он. -0-