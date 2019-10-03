Беларусь заинтересована развивать кооперационные связи с Украиной в промышленности и сельском хозяйстве - Ляшенко

3 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована развивать кооперационные связи с Украиной в промышленности и сельском хозяйстве. Об этом заявил сегодня вице-премьер Игорь Ляшенко во время официальной встречи глав регионов Украины и Беларуси с главой Житомирской областной государственной администрации, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер отметил высокий уровень представительства сторон на II Форуме регионов Беларуси и Украины, в котором ожидается участие и глав государств.

"Это уникальная диалоговая площадка, - сказал Игорь Ляшенко. - Мы видим эффективность форума и отмечаем расширение экономического взаимодействия на уровне регионов и содержательности горизонтальных контактов. Украина остается важным экономическим партнером Беларуси, с которым поддерживаются торговля и кооперационные связи в различных отраслях. Мы взаимодополняем друг друга в промышленности, сельском хозяйстве, у нас общие интересы в транспортно-логистической сфере".

За последние три года товарооборот между странами вырос в общей сложности в полтора раза и в 2018 году составил $5,5 млрд. "Потенциал экономического сотрудничества наших стран далеко не исчерпан. Мы заинтересованы развивать и дальше кооперационные связи в промышленности и сельском хозяйстве", - подчеркнул Игорь Ляшенко.

Вице-премьер также констатировал, что на межрегиональном уровне существуют устойчивые торговые связи.

"Если на то будет воля украинской стороны, мы готовы наращивать сотрудничество в области дорожного строительства. При этом гарантируем европейское качество, соблюдение всех технологий и стандартов", - сказал Игорь Ляшенко.

Белорусской стороне также интересен опыт Украины по децентрализации финансирования регионов. "Готовы активно включаться в инфраструктурные проекты регионов. Нам очень нужны ваши советы и подсказки на этом пути. Мы готовы предметно обсуждать вопросы сотрудничества с нашими украинскими партнерами", - резюмировал вице-премьер.

После встречи стороны заключили несколько соглашений о сотрудничестве. Минск установил партнерские связи с Харьковом, Гродно и Пинск - с Тернополем.-0-