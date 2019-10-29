Беларусь заинтересована участвовать в инфраструктурных проектах Бангладеш - Мясникович

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности реализации новых совместных проектов обсуждены на встрече председателя Совета Республики, уполномоченного по сотрудничеству с Бангладеш Михаила Мясниковича с послом Бангладеш в Российской Федерации и Беларуси (по совместительству) Сайфулом Хоком, который завершает дипломатическую миссию в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Страны имеют хорошие перспективы для расширения сотрудничества. "Нам необходимо в большей степени сконцентрировать внимание на инфраструктурных объектах. Это проекты в области транспорта, в том числе железнодорожного, и электроэнергетики - линии электропередач, подстанции и так далее", - сказал Михаил Мясникович.

Бангладеш реализует крупный проект по строительству собственной атомной электростанции. Работы ведутся с привлечением белорусских специалистов. Здесь также есть резервы для развития партнерства, добавил председатель Совета Республики.

Он также обратил внимание на положительную динамику развития белорусского экспорта в Бангладеш. "Если говорить о задачах, которые нам удалось решить, то, прежде всего, нужно сказать о том, что состоялся экспорт белорусской техники в Бангладеш: контракты на $50 млн мы уже имеем, документы еще на $17 млн почти подготовлены. Кроме того, в работе находятся новые экспортные контракты почти на $100 млн", - отметил Михаил Мясникович. При этом созданы белорусские сервисные центры в Бангладеш, работает финансовая система поддержки белорусского экспорта. На устойчивой основе в Бангладеш поставляются белорусские калийные удобрения.

Одновременно растет и импорт из Бангладеш. По словам спикера, Беларусь готова импортировать еще больше, активнее работать по таким товарным позициям, как кожаные изделия и заготовки, товары для ковровой промышленности".

В целом между Беларусью и Бангладеш сложились добрые и доверительные отношения, динамично развиваются политические, экономические гуманитарные связи. "В этом большая заслуга премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и ваша как посла", - сказал председатель Совета Республики.

Во время переговоров рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в образовании и науке. Речь также шла о подготовке визита в Беларусь Президента Бангладеш, который запланирован на следующий год.

Сайфул Хок

Посол поблагодарил Михаила Мясниковича за озвученные предложения и инициативы и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений между странами. Он также обозначил перспективные направления взаимодействия в агропромышленном комплексе, среди которых - механизация сельского хозяйства, селекция и другие.-0-

Фото Максима Гучека