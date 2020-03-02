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02 марта 2020, 18:11

Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти - Румас

Сергей Румас
Сергей Румас

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана Socar Ровнагом Абдуллаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса - Броды - Мозырь. Полагаю, что такое сотрудничество будет интересно и компании Socar", - сказал Сергей Румас.

Глава правительства напомнил, что у Беларуси с Socar большая история работы на нефтяном рынке. Республика покупала у этой компании нефть в 2011 и 2016 годах, азербайджанская сторона покупает белорусские нефтепродукты.

"Не секрет, что Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти, до этого мы всю нефть покупали у Российской Федерации. Но в условия продолжения налогового маневра к 2024 году нефть для Беларусь будет рыночной. Конечно, без альтернативных поставок нефти сегодня нельзя говорить об энергетической безопасности Беларуси, - подчеркнул Сергей Румас. - Поэтому по данному направлению мы хотим искать надежных партнеров, с которыми можно заключить долгосрочные контракты. Как показывает практика работы, Socar как раз может быть таким надежным партнером".

При этом премьер-министр отметил, что белорусская сторона не исключает поставки нефти из РФ. "Мы не собираемся на данном этапе полностью исключить поставки российской нефти, а просто обязаны диверсифицировать их до определенного уровня", - пояснил он.

Кроме того, специалисты компании Socar сейчас выполняют строительно-монтажные работы на Мозырском НПЗ. "С удовлетворением хочу сказать, что отзывы от руководства "Белнефтехима", Мозырского НПЗ очень положительные, действительно, ваши специалисты очень качественно делают эту сложную работу", - сказал Сергей Румас.

По его словам, с учетом большого опыта Socar в строительной сфере и работы на Мозырском НПЗ белорусская сторона заинтересована в присутствии высококвалифицированных трудовых ресурсов азербайджанской компании на строительстве других крупных инвестиционных проектов в Беларуси.

Глава правительства выразил надежду, что сегодняшняя встреча будет очередным шагом к укреплению двусторонних отношений в нефтяной отрасли между Socar и концерном "Белнефтехим".

На встрече в правительстве также присутствуют курирующий нефтяную отрасль вице-премьер Игорь Ляшенко и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Как сообщалось, Socar отправит первый танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта Джейхан 5-6 марта. Объем отправляемой нефти составит около 85 тыс. т. Ориентировочно 20 марта планируется отгрузить второй танкер из грузинского порта Супса также объемом около 85 тыс. т.

Азербайджанская Socar планирует отправить танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта 5-6 мартаАзербайджанская Socar планирует отправить танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта 5-6 марта
"Планируется 5-6 марта отправить из Джейхана танкер с нефтью для Беларуси. Объем отправляемой нефти составит около 85 тыс. т", - сказал замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.

В марте ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

"Белнефтехим": "Сафмар" поставит в Беларусь в марте 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т"Белнефтехим": "Сафмар" поставит в Беларусь в марте 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможных поставках нефти в Беларусь "Роснефтью" и "Татнефтью", пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко отметил, что переговоров по поставкам на март с ними не ведется.

Кроме того, в марте нефть без премии будут поставлять шесть российских компаний, среди которых "Сафмар" и пять новых для Беларуси поставщиков. В частности, российская группа компаний "Сафмар" поставит 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т.

Нефть без премии в Беларусь будут поставлять в I квартале еще 5 российских компанийНефть без премии в Беларусь будут поставлять в I квартале еще 5 российских компаний
"Эти 5 компаний - новые поставщики, с которыми мы еще не работали. То есть вместе с "Сафмаром" на I квартал у нас 6 компаний, которые будут с нами работать по рыночной цене без премии", - сказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Вице-премьер Игорь Ляшенко сообщил БЕЛТА, что в этом году на белорусские НПЗ для переработки поставляется порядка 1 млн т нефти в месяц. Такой же объем предусмотрен и на март.

Ляшенко о нефтепереработке: для внутреннего рынка хватает, критический объем экспорта выполняемЛяшенко о нефтепереработке: для внутреннего рынка хватает, критический объем экспорта выполняем
Продукции с белорусских НПЗ для внутреннего рынка поставляется в достаточном объеме, также обеспечивается критический объем экспорта. Об этом заявил вице-премьер Игорь Ляшенко.

Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. В правительстве также заявляли, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.-0-

Фото Максима Гучека

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