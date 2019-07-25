Беларусь заинтересована в корейских технологиях по переработке отходов и вторресурсов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в изучении и привлечении из Республики Корея зеленых технологий в отечественную промышленность, особенно в технологиях по переработке отходов и вторичных ресурсов. Об этом шла речь во время встречи министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с послом Республики Корея в Беларуси Тхэ Чжун Ёль, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия в области охраны окружающей среды как одну из точек роста сотрудничества между двумя странами. Андрей Худык предложил включить Беларусь как надежного партнера в разрабатываемую среднесрочную стратегию Республики Корея по развитию сотрудничества на период после 2020 года. Среди наиболее перспективных направлений - стратегия "Парадигма трех Э", направленная на развитие отраслей, которые смогут одновременно решать задачи экологии, энергетики и экономического роста (например, чистая возобновляемая энергетика, электротранспорт), умные города и все аспекты, связанные с улучшением экологической ситуации в муниципалитетах. "Беларусь заинтересована в изучении и привлечении из Кореи зеленых технологий в отечественную промышленность. Особый потенциальный интерес представляют технологии по переработке отходов и вторичных ресурсов. В свою очередь белорусские специалисты готовы обменяться с корейскими опытом и знаниями в области отчистки водных ресурсов, атмосферного воздуха, борьбы с изменением климата, охраны биоразнообразия", - сказали в пресс-службе.

Фото Минприроды

Участники встречи обсудили ход реализации проекта "Восстановление осушенных торфяников в Беларуси", который может послужить прологом к более широкомасштабному сотрудничеству Республики Корея и Беларуси в природоохранной сфере. "Торфяники являются наиболее мощным генератором сокращения выбросов углекислого газа. При этом восстановление торфяников демонстрирует эффект уже в краткосрочной перспективе - по прошествии менее чем пяти лет. Именно по этой причине Минприроды уделяет такое большое внимание вопросу восстановления деградированных земель", - отметили в пресс-службе. Проект профинансирован из средств Корейской лесной службы в соответствии с инициативой "Партнерство по озеленению засушливых земель".

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве по текущим проектам и высказали намерение искать новые сферы взаимодействия.-0-