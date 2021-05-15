Беларусь заинтересована в наращивании поставок продовольствия в Саудовскую Аравию - Крупко

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в наращивании поставок продовольствия в Саудовскую Аравию. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко во время рабочей встречи с послом Саудовской Аравии в Беларуси Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахмадом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

В ходе переговоров рассмотрены состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений между двумя странами. "Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании объемов поставок высококачественных продуктов питания в Саудовскую Аравию из Беларуси. В первую очередь речь идет о молочной продукции - сливочном масле, сырах, сухом обезжиренном и сухом цельном молоке, а в перспективе - и мясной продукции (говядине и мясе птицы), произведенной в соответствии с требованиями "Халяль", - сказал Иван Крупко.

Для этих целей белорусская сторона намерена продолжить взаимодействие с Саудовским агентством по продовольствию и медикаментам по вопросу аккредитации белорусских мясомолочных предприятий на право поставок отечественной продукции на рынок Саудовской Аравии.

Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Саудовскую Аравию в 2020 году вырос в 3,1 раза по отношению к 2019-му и составил $6,2 млн. Беларусь поставляла в Саудовскую Аравию сухое обезжиренное молоко, молочную сыворотку, джемы, фруктовые пюре, яйца. За январь - март 2021 года экспортировано продукции на сумму $1,7 млн (рост на 24,3%).-0-

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