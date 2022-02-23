Беларусь заинтересована в наращивании поставок техники в Монголию

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 23 февраля 2022
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:09 Наблюдатель: борисовчане приходят на голосование семьями Регионы
15:02 Зенкевич: новые положения Основного закона написаны самой жизнью Регионы
15:00 Наблюдатель: для голосования людей с ограниченными возможностями созданы необходимые условия Общество
14:59 Дрожжа: новый проект Конституции - это адаптация к реалиям времени Общество
14:57 Мы укрепляем народовластие, суверенитет и независимость. Ипатов о проекте Конституции Общество
14:54 В Болгарии проходит акция протеста против зеленых сертификатов В мире
14:43 В РНПЦ детской хирургии появился новый компьютерный томограф. В чем его уникальность? Регионы
14:39 Карпенко: попытки срыва референдума деструктивны Общество
14:37 Карпович: изменения Конституции обеспечивают эффективность правосудия в защите прав и свобод граждан Общество
14:34 ФОТОФАКТ: На МТЗ презентовали четырехмиллионный трактор BELARUS Экономика
14:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 6230 пациентов с COVID-19, выписаны 1809 Общество
14:20 Белорусские ученые планируют сотрудничать с российскими центрами для развития 3D-печати Технологии
14:16 Петровский: многие граждане просыпаются и вдруг чем-то недовольны. А где были раньше? Общество
14:13 Беларусь заинтересована в наращивании поставок техники в Монголию Экономика
14:09 Доллар и евро на торгах 23 февраля подешевели, российский рубль подорожал Экономика
14:07 В Варшаве проходит масштабная акция протеста аграриев В мире
14:05 Карпенко прокомментировал явку в первый день досрочного голосования на референдуме Общество
14:03 Начальник ТУП "Брестский кооптранс" приговорен к трем годам колонии за взятки Происшествия
14:00 Лукашенко абсолютно уверен в перспективах развития МТЗ: на продукцию завода огромный спрос в мире Президент
13:59 Бывший военнослужащий: мужской долг - оберегать мир на своей земле Регионы
13:58 Глава ЦИК: досрочное голосование проходит в штатном режиме Общество
13:58 ФОТОФАКТ: В Брестской крепости возложили венки и цветы к Вечному огню Регионы
13:56 Кривоносов: в проекте Конституции заложено много вопросов по нацбезопасности Регионы
13:55 Два человека погибли в лобовом столкновении легковушек в Оршанском районе Происшествия
13:54 Сенатор: обсуждение проекта Конституции помогло переосмыслить события 2020 года и консолидироваться Общество
13:52 Карпенко проголосовал досрочно на референдуме по Конституции Общество
13:51 Петришенко: более Br8 млрд направлено на финансирование здравоохранения в прошлом году Общество
13:43 В Украине вводится режим ЧП на 30 дней В мире
13:41 Семь новых реанимобилей закупят для Брестской области в этом году Регионы
13:37 Банк БелВЭБ о санкциях США: будем следовать стратегии своего развития Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
23 февраля 2022, 14:13

Беларусь заинтересована в наращивании поставок техники в Монголию

Фото Министерства промышленности
Фото Министерства промышленности

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в наращивании поставок техники в Монголию. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства промышленности Олег Слепченко.

В Минпроме сегодня прошла встреча министра промышленности Петра Пархомчика с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Беларуси Батсухийном Баярсайханом. В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы сотрудничества.

"Стороны подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к реализации новых проектов в части поставок белорусской продукции на рынок Монголии", - сказал пресс-секретарь.

В ходе встречи Петр Пархомчик поблагодарил посла за всестороннюю поддержу в реализации совместных белорусско-монгольских проектов и активное содействие развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Монголия сотрудничество
Новости рубрики Экономика
На производстве ФОТОФАКТ: На МТЗ презентовали четырехмиллионный трактор BELARUS
Фото из архива Доллар и евро на торгах 23 февраля подешевели, российский рубль подорожал
Фото из архива Банк БелВЭБ о санкциях США: будем следовать стратегии своего развития
Фото из архива Нацбанк утвердил порядок оценки работы банков для определения уровня принимаемых ими рисков
Фото БУТБ Китайская компания CMCB станет логистическим оператором БУТБ на азиатском направлении
Успешная модернизация и рекордный экспорт: как развивается "Беллесбумпром"
Главное
Лукашенко: День защитников Отечества - праздник каждого, кто готов стать на защиту суверенитета страны
Головченко: Вооруженные Силы надежно защищают безопасность государства
Карпович: мы не уникальны в том, что вносим изменения в Конституцию
Акция ко Дню защитников Отечества на приобретение недвижимости! Экономия при покупке до 25 000 рублей!
Топ-новости
Лукашенко считает Вооруженные Силы гарантом мира, суверенитета и территориальной целостности Беларуси
Петришенко: более Br8 млрд направлено на финансирование здравоохранения в прошлом году
Пиневич: социальная ориентированность - визитная карточка нашего государства
МТС "прокачал" 4G-интернет по всей Беларуси
Беларусь заинтересована в наращивании поставок техники в Монголию
Боровик: белорусская власть осознает всю ответственность политической трансформации
Успешная модернизация и рекордный экспорт: как развивается "Беллесбумпром"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 6230 пациентов с COVID-19, выписаны 1809
Рунец: участие в референдуме - долг и обязанность каждого гражданина
Традиция оберегать свою Родину, самоотверженность и сила духа. Эти фотографии красноречивее слов
Гололедица сохранится на отдельных участках дорог в Беларуси 24 февраля
Бегун: мы помогли переселенцам из Украины в первую волну конфликта, готовы и сейчас
Депутат: во многих странах нет даже подобного нашему закона об обращениях граждан и юрлиц
Субботин: защита Родины записана в генетическом коде белорусов
Что нужно знать, идя на референдум. Памятка для избирателя
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Референдум по Конституции Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.