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23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в наращивании поставок техники в Монголию. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства промышленности Олег Слепченко.
В Минпроме сегодня прошла встреча министра промышленности Петра Пархомчика с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Беларуси Батсухийном Баярсайханом. В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы сотрудничества.
"Стороны подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к реализации новых проектов в части поставок белорусской продукции на рынок Монголии", - сказал пресс-секретарь.
В ходе встречи Петр Пархомчик поблагодарил посла за всестороннюю поддержу в реализации совместных белорусско-монгольских проектов и активное содействие развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами.-0-