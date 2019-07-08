Беларусь заинтересована в новых совместных с Бангладеш проектах - Мясникович

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь удовлетворена текущим состоянием отношений с Бангладеш и заинтересована в новых интересных проектах. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики, уполномоченного по сотрудничеству с Бангладеш Михаила Мясниковича с делегацией министерства сельского хозяйства Бангладеш во главе с его секретарем Эм-Ди Насируззаманом, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь, по словам, Михаила Мясниковича, рассчитывает на новые интересные проекты, идеи, которые укрепят двустороннее сотрудничество.

В частности, на встрече рассматривался вопрос о поставках в Бангладеш белорусских калийных удобрений. "Достаточно успешно решаются вопросы по инвестиционным товарам - сельскохозяйственной, дорожно-строительной технике", - сказал Михаил Мясникович. Он добавил, что Беларусь заинтересована не только в развитии торговли, но и создании совместных производств и готова делиться технологиями, ноу-хау.

Беларусь приобретает в Бангладеш широкий спектр товаров, в том числе для ковровой промышленности, а также текстиль, кожевенные изделия. Михаил Мясникович отметил их качество, популярность на рынке и выразил заинтересованность в увеличении поставок.

Характеризуя уровень двусторонних отношений в целом, спикер сказал, что Беларусь всегда стремилась поддерживать Бангладеш, в том числе на международной арене. Эм-Ди Насируззаман в свою очередь выразил благодарность за такую дружественную позицию белорусской стороны.

Во время переговоров стороны рассмотрели целый широкий круг вопросов, направленных на укрепление белорусско-бангладешского сотрудничества, в том числе в сельском хозяйстве. "Это не только тема удобрений, но и сельскохозяйственной техники. Сейчас обсуждается новый контракт", - рассказал в беседе с журналистами Михаил Мясникович. Эм-Ди Насируззаман добавил, что на встрече обсуждалось сотрудничество в семеноводстве, образовании, подготовке кадров,

Рост взаимной торговли Беларуси и Бангладеш за 2018 год составил 18%. Основа белорусского экспорта в Бангладеш - техника и калийные удобрения. Сегодня Белорусская калийная компания (БКК) и госкорпорация по развитию сельского хозяйства Бангладеш (BADC) подписали меморандум и контракт на поставку в Бангладеш белорусского хлористого калия на следующий финансовый год. Речь идет о 450 тыс. т калийных удобрений. Обсуждая условия контракта, стороны рассмотрели еще ряд направлений сотрудничества. Прочную основу для партнерства БКК и BADC создает тот факт, что обе компании являются государственными и представляют интересы своих стран, что позволяет вести совместную работу на стратегическом уровне. -0-

Фото Николая Петрова