Беларусь заинтересована в приходе в страну бизнеса Омана - Колтович

10 апреля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии двусторонних отношений с Оманом, в частности в приходе оманского бизнеса. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович во время третьего заседания белорусско-оманского совета делового сотрудничества, который проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр с сожалением констатировал снижение взаимного товарооборота между странами. Так, с $4 млн в 2017 году он сократился до $2,3 млн в 2018-м. "Но мы полны решимости продолжать сотрудничество и восстанавливать наши позиции, - сказал Владимир Колтович. - Мы заинтересованы в двустороннем движении, в частности в приходе оманского бизнеса в Беларусь".

Глава МАРТ отметил, что в Беларуси созданы благоприятные условия для инвестирования, гарантирована защита частной собственности, инвестиций и права на репатриацию прибыли. "В Беларуси нет препятствий для реализации любых предложений", - подчеркнул министр.

В свою очередь председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович выразил уверенность, что несмотря на скромную цифру товарооборота потенциал для развития сотрудничества довольно большой. "У нас сложились конструктивные взаимоотношения и в деловой сфере, и на межгосударственном уровне. Все это нужно капитализировать в конкретные проекты", - считает он.

Как сказал председатель БелТПП, сегодня линейка товаров, поставляемых Беларусью в Оман, не широкая: в прошлом году основную часть экспорта составили молоко, сливки и калийные удобрения. Однако, учитывая размер импортного портфеля этой страны, а также планы по диверсификации ее экономики, Беларусь может быть интересным партнером для Омана, считает Владимир Улахович. В первую очередь, по его словам, речь идет о поставках промышленной продукции, а также халяльных продуктов питания. Еще одно направление, которое сегодня предлагают партнеры из Омана, - развитие логистических услуг.

Не снимается с повестки дня и инвестиционная тема. "Кроме того, в составе оманской делегации есть предприятие, которое заинтересовано в развитии инновационных технологий и IT-сферы", - отметил Владимир Улахович.

По словам члена правления Торгово-промышленной палаты Омана Раеда Мохаммада Абдуллы Аль Шеххи, оманская сторона имеет определенный интерес также в импорте белорусского оборудования, в том числе для транспортной сферы, области сельского хозяйства. При этом основное требование, чтобы белорусские цены были конкурентоспособны по сравнению с ценами других европейских стран.

Представитель оманской торгово-промышленной палаты также отметил, что сейчас в Омане создается крупный логистический центр, который будет заниматься импортом продукции (в том числе из Беларуси, России и ряда других стран) и дальнейшим его перераспределением в близлежащем регионе.

Сегодня в Минске проходит третье заседание белорусско-оманского совета делового сотрудничества, которое проводится Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Омана.

На заседании будут рассмотрены возможности развития белорусско-оманского бизнес-сотрудничества, перспективы реализации инвестиционных проектов и другие вопросы двустороннего взаимодействия, состоятся презентации делового климата Беларуси и Омана, пройдут В2В переговоры между представителями белорусских и оманских предприятий.-0-