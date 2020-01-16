Беларусь заинтересована в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза - Румас

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас

"Мы заинтересованы в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза и хотели бы шире использовать потенциал "Восточного партнерства" для развития белорусской экономики. И помощь Латвии в продвижении по этому пути мы очень ценим", - отметил Сергей Румас.

Он выразил признательность за конструктивную позицию Латвии в выстраивании полномасштабного диалога Беларуси с Европейским союзом, включая поддержку усилий Беларуси по устранению любых препятствий на пути инвестиционного и кредитного сотрудничества со странами ЕС.

"Надеюсь, что наши встречи помогут сформировать серьезную основу для подготовки и проведения визита главы государства и встречи с вашим президентом уже в ближайшее время", - добавил глава белорусского правительства.

Кришьянис Кариньш в свою очередь отметил, что для Латвии Беларусь - очень важный сосед. "И мы очень рады видеть независимую, стабильную и благополучную Беларусь. В ходе этого визита так же, как, наверное, и вы, надеюсь помочь укрепить отношения между нашими двумя странами", - сказал латвийский премьер.

Кришьянис Кариньш

Он подчеркнул заинтересованность Латвии не только в укреплении двусторонних отношений с Беларусью, но и отношений между Беларусью и Евросоюзом, в особенности в "Восточном партнерстве". "В нем мы участвуем очень активно и с интересом наблюдаем, как Беларусь и ЕС могут укреплять свои отношения. И, конечно же, в этом ключе мы очень заинтересованы в том, чтобы продвигать позитивные отношения между Беларусью и НАТО", - добавил Кришьянис Кариньш.-0-

Беларусь и Латвия должны активно использовать свой транзитный потенциал - Румас Премьер-министр Сергей Румас отметил, что Латвия традиционно входит в число важнейших торговых партнеров и инвесторов в Беларуси.