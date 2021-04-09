Беларусь заинтересована в расширении инвестиционного сотрудничества с Республикой Корея

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в расширении инвестиционного сотрудничества, производственной кооперации и создании совместных производств в самых разных областях с Республикой Корея. Об этом шла речь во время встречи министра экономики Александра Червякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Беларуси Тхэ Чжун Ёль, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Министерство экономики совместно с Национальным агентством инвестиций и приватизации активно работает над расширением канала инвестиционного сотрудничества и повышением привлекательности бизнес-климата. Мы заинтересованы в расширении производственной кооперации и создании совместных производств в самых разных областях: станкостроении, автомобилестроении, автокомпонентах, электронике и бытовой технике, производстве шин, медицинского оборудования и сельхозтехники", - подчеркнул Александр Червяков, обсуждая планы по установлению контактов между НАИП и Корейской государственной корпорацией (KIND).

Помимо вопросов двустороннего взаимодействия в инвестиционной сфере, стороны обменялись мнениями о перспективах участия корейской стороны в реализации различных инфраструктурных проектов в Беларуси.

"Работа по формированию национального инфраструктурного плана на пятилетку практически завершена. У нас есть высокая заинтересованность в сотрудничестве с Республикой Корея по финансированию и реализации инфраструктурных проектов в сфере инноваций, информационно-коммуникационных технологий, промышленности, научно-технической сфере. Это выгодно обеим сторонам", - отметил министр.

Участники встречи также обменялись мнениями по вопросу продолжения взаимодействия в рамках корейской программы обмена знаниями и совместных научных исследований, в частности по темам кластерной промышленной политики и регионального развития.-0-