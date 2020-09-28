Беларусь заинтересована в расширении кооперационных связей с Омской областью

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 28 сентября 2020
Минск Облачно с прояснениями +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:54 Особый карантинный режим в Азербайджане продлили до 2 ноября В мире
16:51 Учреждения образования должны разработать планы по профилактике COVID-19 Общество
16:44 Король Норвегии Харальд V выписан из больницы В мире
16:40 ВОЗ фиксирует снижение смертности из-за коронавируса в мире В мире
16:37 Левкович проведет 3 октября прямую телефонную линию Регионы
16:35 "Белоруснефть" до конца года увеличит количество электрозаправочных станций до 400 Экономика
16:34 Суд огласил приговор по делу о разбойном нападении на супругов в Ганцевичском районе Происшествия
16:33 Продажа кабельно-проводниковой продукции через БУТБ в январе-августе увеличилась на 20% Экономика
16:29 Авто наехало на 72-летнего велосипедиста в Логойском районе Происшествия
16:22 В Молодечно легковушка сбила 14-летнего велосипедиста Происшествия
16:18 Санэпидслужба напомнила о мерах профилактики COVID-19 в объектах торговли и общепита Общество
16:08 Роботы-официанты в Японии помогут бороться с COVID-19 Технологии
16:05 Пешеход погиб под колесами легковушки в Копыльском районе Происшествия
15:59 Чемпионат мира по современному пятиборью 2020 года в Мексике отменен Спорт
15:51 Матвиенко призвала стороны военного конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь Политика
15:28 Япония планирует наладить на Луне производство водородного топлива Технологии
15:26 Акции Домановского производственно-торгового комбината включили в котировальный лист БВФБ Регионы
15:25 Двое белорусов пытались незаконно попасть в Польшу Происшествия
15:22 Беларусь заинтересована в расширении кооперационных связей с Омской областью Экономика
15:20 НЦСИ отпразднует пятилетие открытием тематической экспозиции Культура
15:14 В России закрыли на карантин из-за гриппа 111 школ В мире
15:11 Япония озабочена возможной нехваткой в будущем медперсонала В мире
14:55 МИД Беларуси призывает как можно быстрее остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта Политика
14:50 Бреннан Менелл из минского "Динамо" признан лучшим защитником недели в КХЛ Спорт
14:47 Стали известны победители Кубка Беларуси - 2020 по каратэ в Минске Спорт
14:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 74 167 пациентов с COVID-19 Общество
14:41 В Минске автомобиль врезался в осветительную мачту - пострадала подросток Происшествия
14:40 Мы в ответе за тех, кого приютили: как в Минске отметят Всемирный день защиты животных Афиша
14:36 Могилевчанин выращивал дома марихуану Происшествия
14:29 На Форуме регионов предложили увеличить квоты для белорусских студентов в вузах России Общество
Все новости
Все новости
Экономика
28 сентября 2020, 15:22

Беларусь заинтересована в расширении кооперационных связей с Омской областью

Во время встречи
Во время встречи

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в расширении кооперационных связей с Омской областью России, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Бурков и Роман Головченко
Александр Бурков и Роман Головченко

Александр Бурков
Александр Бурков

По словам премьер-министра, стороны могут развивать сотрудничество в сфере машиностроения. "Здесь обязательно надо прибавлять, тем более что уже есть хороший опыт не только товарообменных операций, но и более продвинутых форм, таких как инвестирование в совместное производство. У нас есть примеры, когда на территории Омской области осуществляется производство или определенные технологические переделы белорусской продукции, такие как сборка агрегатов для комбайнов из белорусских комплектующих. В Беларуси "Омсктехуглерод" реализует инвестпроект по созданию инновационного производства различных марок технического углерода, который является основным сырьем для изготовления автошин", - сказал Головченко.

"Гомсельмаш", "Амкодор", "Бобруйскагромаш" также заинтересованы в расширении кооперационных программ. Роман Головченко выразил заинтересованность белорусской стороны поставлять в Омскую область сельхозтехнику. "Мы можем закрыть практически все потребности Омской области в грузовой, дорожно-строительной, коммунальной технике, машинах и оборудовании. Мы развиваем наши машиностроительные мощности, затачиваясь под требования российского рынка", - отметил он. Возможны поставки городского транспорта - от автобусов до скоростных электропоездов "Штадлер-Минск".

Он также предложил развивать сотрудничество в аграрной сфере, укреплении продовольственной безопасности, включая поставку готовых продуктов питания, в создании молочно-товарных комплексов, птицеферм, обустройстве сельских населенных пунктов с участием белорусских специалистов. Белорусская сторона готова активизировать сотрудничество в строительной сфере, включая строительство и проектирование жилья, инфраструктурных, социальных и спортивных объектов.

Роман Головченко
Роман Головченко

У Беларуси с Омском давние и прочные связи, еще с 1998 года действует соответствующее соглашение между правительством Республики Беларусь и администрацией Омской области. "В 2018 году у нас был максимальный показатель товарооборота в $105 млн, в 2019-м он снизился до $90 млн. В этом году рассчитывали преодолеть этот небольшой спад, но кризисные явления в мировой экономике (из-за пандемии. - Прим. БЕЛТА) привели к снижению товарооборота, который за семь месяцев составил всего $35 млн", - сказал премьер-министр.

Глава белорусского правительства считает, что этому есть объективные причины, но есть и резервы, которые стороны не смогли использовать. "Думаю, программа минимум - это выйти на результаты 2019 года, а еще лучше - прибавить. Времени достаточно, экономика, связи восстанавливаются", - добавил он.

Александр Бурков в свою очередь предложил подготовить хотя бы трехлетнюю программу сотрудничества Беларуси и Омской области и составить план взаимодействия в различных отраслях. По его мнению, документ можно было бы подписать в нынешнем году во время визита белорусской делегации в Омскую область. Среди точек роста в будущей программе он назвал традиционное сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве. Губернатор заметил, что в Омской области уже стимулируют продажу сельхозтехники белорусского производства.

Что касается производственной кооперации, в Омской области организована сборка жаток "Полесье", и Александр Бурков предложил обсудить вопрос локализации этого производства. "В этих условиях мы гарантируем увеличение объемов производства и продаж на территории Омской области, более того, для "Полесья" мы будем еще окном выхода в Казахстан, где тоже большой спрос на сельхозтехнику", - пояснил он.-0-

Фото Андрея Покумейко

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь бренды Головченко предприятие регионы России сотрудничество
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива "Белоруснефть" до конца года увеличит количество электрозаправочных станций до 400
Фото из архива Продажа кабельно-проводниковой продукции через БУТБ в январе-августе увеличилась на 20%
Фото из архива Доллар и евро на торгах 28 сентября подорожали, российский рубль подешевел
Михаил Ведерников и Роман Головченко Беларусь готова поставлять технику в Псковскую область и сотрудничать в аграрном секторе - Головченко
Фото из архива Мясное мороженое и сухие смеси: НАН представит 240 новых разработок на "Белагро"
Фото из архива Россия прорабатывает возможность производства у себя самосвалов БЕЛАЗ
Главное
Во время встречи "В свое время губернаторы спасли союз" - Беларусь и Россия активизируют региональное сотрудничество
Лукашенко видит потенциал для увеличения товарооборота с Омской областью России до $100 млн
VII Форум регионов Беларуси и России стартовал в Минске
Готовые квартиры в "Волне" – смотрите, выбирайте и покупайте! Рассрочка на 100 месяцев и кредит от 4,99%!
Топ-новости
Беларусь готова поставлять технику в Псковскую область и сотрудничать в аграрном секторе - Головченко
Рапота предлагает с учетом запуска БелАЭС проработать в СГ крупные энергоемкие проекты
Мясное мороженое и сухие смеси: НАН представит 240 новых разработок на "Белагро"
РФПИ поставит в октябре вакцину "Спутник V" в Беларусь для клинических исследований
В Беларуси утверждены нормы расходов на ЖКУ на 2021-2023 годы
Учреждения образования должны разработать планы по профилактике COVID-19
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 27 сентября задержаны более 350 человек
"Белоруснефть" до конца года увеличит количество электрозаправочных станций до 400
В Беларуси выздоровели и выписаны 74 167 пациентов с COVID-19
В Беларуси планируют наладить поставки мелкофасованного рапсового масла
Выигрыш в лотерею и лжепокупатель - милиция рассказала об уловках мошенников в интернете
Сентябрь оказался на 2-3 градуса теплее обычного - Белгидромет
Беларусь сможет поставлять через порты России около 4-6 млн т нефтепродуктов - Новак
Белорусский боксер Михаил Долголевец выиграл титул IBF Eurasia
"Белавиа" временно отменила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА VII Форум регионов Беларуси и России
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.