28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в расширении кооперационных связей с Омской областью России, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Бурков и Роман Головченко

Александр Бурков

По словам премьер-министра, стороны могут развивать сотрудничество в сфере машиностроения. "Здесь обязательно надо прибавлять, тем более что уже есть хороший опыт не только товарообменных операций, но и более продвинутых форм, таких как инвестирование в совместное производство. У нас есть примеры, когда на территории Омской области осуществляется производство или определенные технологические переделы белорусской продукции, такие как сборка агрегатов для комбайнов из белорусских комплектующих. В Беларуси "Омсктехуглерод" реализует инвестпроект по созданию инновационного производства различных марок технического углерода, который является основным сырьем для изготовления автошин", - сказал Головченко.

"Гомсельмаш", "Амкодор", "Бобруйскагромаш" также заинтересованы в расширении кооперационных программ. Роман Головченко выразил заинтересованность белорусской стороны поставлять в Омскую область сельхозтехнику. "Мы можем закрыть практически все потребности Омской области в грузовой, дорожно-строительной, коммунальной технике, машинах и оборудовании. Мы развиваем наши машиностроительные мощности, затачиваясь под требования российского рынка", - отметил он. Возможны поставки городского транспорта - от автобусов до скоростных электропоездов "Штадлер-Минск".

Он также предложил развивать сотрудничество в аграрной сфере, укреплении продовольственной безопасности, включая поставку готовых продуктов питания, в создании молочно-товарных комплексов, птицеферм, обустройстве сельских населенных пунктов с участием белорусских специалистов. Белорусская сторона готова активизировать сотрудничество в строительной сфере, включая строительство и проектирование жилья, инфраструктурных, социальных и спортивных объектов.

Роман Головченко

У Беларуси с Омском давние и прочные связи, еще с 1998 года действует соответствующее соглашение между правительством Республики Беларусь и администрацией Омской области. "В 2018 году у нас был максимальный показатель товарооборота в $105 млн, в 2019-м он снизился до $90 млн. В этом году рассчитывали преодолеть этот небольшой спад, но кризисные явления в мировой экономике (из-за пандемии. - Прим. БЕЛТА) привели к снижению товарооборота, который за семь месяцев составил всего $35 млн", - сказал премьер-министр.

Глава белорусского правительства считает, что этому есть объективные причины, но есть и резервы, которые стороны не смогли использовать. "Думаю, программа минимум - это выйти на результаты 2019 года, а еще лучше - прибавить. Времени достаточно, экономика, связи восстанавливаются", - добавил он.

Александр Бурков в свою очередь предложил подготовить хотя бы трехлетнюю программу сотрудничества Беларуси и Омской области и составить план взаимодействия в различных отраслях. По его мнению, документ можно было бы подписать в нынешнем году во время визита белорусской делегации в Омскую область. Среди точек роста в будущей программе он назвал традиционное сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве. Губернатор заметил, что в Омской области уже стимулируют продажу сельхозтехники белорусского производства.

Что касается производственной кооперации, в Омской области организована сборка жаток "Полесье", и Александр Бурков предложил обсудить вопрос локализации этого производства. "В этих условиях мы гарантируем увеличение объемов производства и продаж на территории Омской области, более того, для "Полесья" мы будем еще окном выхода в Казахстан, где тоже большой спрос на сельхозтехнику", - пояснил он.-0-

Фото Андрея Покумейко