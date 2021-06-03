3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии евразийской экономической интеграции в сфере сельского хозяйства. Об этом шла речь на рабочей встрече заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко с членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артаком Камаляном, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минсельхозпрода.

"Беларусь заинтересована в развитии евразийской экономической интеграции по таким направлениям, как прогнозирование, государственная поддержка сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности ЕАЭС, обращение складских свидетельств, производство органической продукции, единые правила обращения продукции растениеводства и животноводства", - рассказали в пресс-службе.

На встрече обсуждалась разработка проекта соглашения о правилах выпуска, обращения и погашения в ЕАЭС складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, а также стратегии развития рынка сахара государств - членов ЕАЭС. Кроме того, затрагивалась тема обеспечения продовольственной безопасности стран союза.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и государствами - членами ЕАЭС по итогам 2020 года составил $6,1 млрд, а за январь - март 2021-го достиг $1,5 млрд. Экспорт белорусского продовольствия в Евразийский экономический союз за I квартал текущего года составил $1,2 млрд. Выполнялись поставки молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов, яиц, фруктов и ягод, картофеля. Импортировались преимущественно чай, кофе, кондитерские изделия, растительное масло, овощи и бахчевые, рыба и рыбопродукты.-0-