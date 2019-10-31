Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Австрией в фармотрасли - Мясникович

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности взаимодействия Беларуси и Австрии в фармацевтической промышленности обсуждались сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Михаил Мясникович отметил, что варианты сотрудничества в фармацевтике могут быть разными. "Создание совместной компании или вхождение австрийского бизнеса в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" в качестве резидента. Там созданы комфортные условия работы", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что Беларусь приветствует приход компаний Австрии в сферу мобильных телекоммуникаций, деревообработку, металлургию. В то же время совместных проектов может быть больше.

Основа для этого есть: между странами сложились стабильные, уважительные, партнерские отношения. Они носят взаимовыгодный характер. "Сотрудничество с Австрией успешно складывается, прежде всего, благодаря своей комплексности: мы развиваем торговлю, финансовое, инвестиционное, научно-техническое сотрудничество. За всем этим - конкретные проекты", - подчеркнул председатель Совета Республики.

Большие ожидания связаны с предстоящим визитом Президента Беларуси Александра Лукашенко в Австрию. "Нам надо было бы в большей степени активизировать контакты на высшем и высоком уровнях. Хотелось бы, чтобы эти контакты были регулярными, нацеленными на долгосрочную перспективу", - добавил Михаил Мясникович. В свою очередь посол отметила, что будущий визит главы государства в Австрию и запланированные встречи - это хороший знак для двусторонних отношений.

Во время переговоров стороны обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества, укрепления гуманитарных связей, реализации новых научно-технических проектов. Речь также шла о возможности создания кафедры белорусского языка и культуры на базе одного из австрийских университетов.-0-