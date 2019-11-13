13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества со Всемирным банком в транспортной сфере. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.
Стороны обсудили дальнейшие действия в отношении проекта "Модернизация транзитного коридора", который включает реконструкцию автомобильной дороги М6 Минск - Гродно, повышение безопасности дорожного движения и управление сетью автомобильных дорог, реконструкцию пункта пропуска "Брузги-2". Был озвучен прогнозируемый остаток кредитных ресурсов Всемирного банка. Банк предложил три варианта использования этих средств. В их числе - обеспечение безопасности движения, особенно на тех участках, где идут работы по реконструкции, создание и ведение базы данных о дорожных условиях с целью содействия приоритизации работ по содержанию и текущему ремонту, а также финансирование технико-экономического обоснования работ по реконструкции автодороги М1.
"Нам, безусловно, интересны ваши предложения. Особенно то, что касается финансирования ТЭО для реконструкции М1. Тем более что мы приступили к подготовительному этапу - разработке прединвестиционных предложений. И мы готовы более детально обсуждать вопрос участия банка в этом направлении работы", - отметил Алексей Авраменко. Белорусская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества по направлению повышения уровня безопасности диких животных при модернизации и строительстве автомобильных дорог.
Еще одной темой для обсуждения было финансирование строительства железнодорожного сообщения между Минском, Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень" и Национальным аэропортом Минск. Стороны договорились обсудить сотрудничество по этому направлению детальнее после работы совместной экспертной группы БЖД и Всемирного банка.-0-