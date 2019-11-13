13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества со Всемирным банком в транспортной сфере. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Стороны обсудили дальнейшие действия в отношении проекта "Модернизация транзитного коридора", который включает реконструкцию автомобильной дороги М6 Минск - Гродно, повышение безопасности дорожного движения и управление сетью автомобильных дорог, реконструкцию пункта пропуска "Брузги-2". Был озвучен прогнозируемый остаток кредитных ресурсов Всемирного банка. Банк предложил три варианта использования этих средств. В их числе - обеспечение безопасности движения, особенно на тех участках, где идут работы по реконструкции, создание и ведение базы данных о дорожных условиях с целью содействия приоритизации работ по содержанию и текущему ремонту, а также финансирование технико-экономического обоснования работ по реконструкции автодороги М1.

Во время встречи. Фото Минтранса

"Нам, безусловно, интересны ваши предложения. Особенно то, что касается финансирования ТЭО для реконструкции М1. Тем более что мы приступили к подготовительному этапу - разработке прединвестиционных предложений. И мы готовы более детально обсуждать вопрос участия банка в этом направлении работы", - отметил Алексей Авраменко. Белорусская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества по направлению повышения уровня безопасности диких животных при модернизации и строительстве автомобильных дорог.

Еще одной темой для обсуждения было финансирование строительства железнодорожного сообщения между Минском, Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень" и Национальным аэропортом Минск. Стороны договорились обсудить сотрудничество по этому направлению детальнее после работы совместной экспертной группы БЖД и Всемирного банка.-0-