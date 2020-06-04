4 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в реализации совместного с Венгрией проекта по выращиванию гусей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на встрече с венгерскими партнерами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для восстановления регионов, пострадавших после катастрофы на Чернобыльской АЭС, мы разработали несколько интересных проектов. Один из них - организация производства по выращиванию гусей в Гомельской области. Руководство области нас поддерживает, сейчас прорабатывается вопрос финансирования проекта, продумывается, где будет организовано производство и кто с белорусской стороны примет участие в этом инвестиционном проекте", - отметил замминистра.

Игорь Брыло подчеркнул, что Венгрия в этой сфере является одним из лидеров. "Кроме Венгрии и Франции нам больше не к кому обратиться с этим вопросом. Поэтому, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, когда все это закончится, мы бы хотели направить в Венгрию делегацию, чтобы ознакомиться с вашим производством, встретиться и переговорить с потенциальными партнерами, чтобы в дальнейшем можно было перейти в практическую плоскость реализации этого проекта. Сейчас такого производства в Беларуси нет", - сообщил заместитель министра.-0-

Фото Рамиля Насибулина