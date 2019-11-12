12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Грузией в сфере животноводства. Об этом шла речь во время встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с министром сельского хозяйства Аджарской Автономной Республики (Грузия) Тите Арошидзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода Беларуси.

Во встрече также принял участие посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия. Стороны обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между странами в сфере АПК, в том числе расширение взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

"Беларусь выразила заинтересованность и готовность к сотрудничеству с Грузией по вопросам развития животноводства, кормовой базы, совместного использования потенциала аквакультуры, поставок сельскохозяйственной продукции и оборудования. Есть также интерес к реализации совместных аграрных проектов в Грузии, сопровождаемых комплектацией оборудованием белорусского производства и племенной продукцией белорусской селекции", - отметили в пресс-службе. В числе предлагаемых направлений взаимодействия - оказание услуг по обучению грузинских студентов в белорусских высших учебных заведениях аграрного профиля, подготовка и переподготовка грузинских аграриев.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Грузией в январе-сентябре 2019 года составил $25,73 млн. В 2018 году было $35 млн (на 12,8% выше по сравнению с 2017 годом).-0-