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Экономика
25 июня 2020, 16:17

Беларусь заинтересована в создании собственных предприятий в ОАЭ

Валерий Садохо. Фото из архива
Валерий Садохо. Фото из архива

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность создания собственных предприятий в ОАЭ обсудили на вебинаре по экспорту в Национальном центре маркетинга МИД, сообщили БЕЛТА в пресс-службе центра.

"Законодательством ОАЭ с 2018 года предусмотрена возможность создания в стране коммерческих предприятий с 100%-ным капиталом, - разъяснил директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо. - Такие предприятия могут специализироваться на 122 видах производства и услуг и создаваться в форме ООО или частного акционерного общества. Условия для создания такого предприятия: наличие минимального уставного капитала, необходимость использования новых технологий, привлечение местной рабочей силы".

Также он отметил факторы, благоприятные для развития белорусского экспорта в ОАЭ. Среди них выделил постоянный рост экономики ОАЭ за счет диверсификации, развитую транспортно-логистическую инфраструктуру, отсутствие подоходного налога и налога на прибыль, развитую банковскую систему, стабильную внутриполитическую ситуацию. Валерий Садохо подчеркнул, что экономика ОАЭ - самая открытая в регионе Ближнего Востока. И привлекательность такого рынка влечет высокий уровень конкуренции на нем среди европейских, американских и азиатских компаний.

В вебинаре приняли участие эксперты Национального центра маркетинга МИД, компаний IQ Fulfillment (ОАЭ) и MCE Advisory - Business, banking & finance experts, генерального консульства Беларуси в Дубае, а также представители более 80 белорусских компаний-экспортеров.

По итогам 2019 года товарооборот между Беларусью и ОАЭ составил порядка $90 млн. Основными экспортными позициями являлись товары специального назначения, продукция нефтехимии, деревообработки, продукты питания. Объем двусторонней торговли услугами (IT, транспортные, образовательные, туристические и другие) составил более $130 млн. Прямые инвестиции в экономику Беларуси из ОАЭ составили около $50 млн.-0-

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