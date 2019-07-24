Беларусь заинтересована в создании в Воронежской области СП по выпуску сельхозтехники и станков

24 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в создании в Воронежской области совместных производств сельхозтехники, станкостроения. Об этом заявил посол Беларуси Владимир Семашко на встрече в Воронеже с губернатором региона Александром Гусевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

В начале встречи Владимир Семашко поблагодарил Александра Гусева за содействие в развитии эффективной промышленной кооперации. В регионе работает 11 предприятий, созданных с участием белорусского капитала, шесть ведущих белорусских промышленных предприятий имеют свою дилерскую сеть, реализуются совместные проекты ОАО "Беларуськалий" и ОАО "Гродно Азот" с крупнейшим воронежским предприятием ЗАО "Гидрогаз", выпускающим оборудование для химического, нефтехимического и топливно-энергетического комплексов. В Воронежской области активно используется различная техника белорусского производства.

"Посол выразил заинтересованность белорусской стороны в реализации программы импортозамещения, в том числе в создании совместных производств сельхозтехники, станкостроения, - проинформировали в пресс-службе. - Он отметил, что Беларусь также имеет все возможности поставлять в регион современную грузовую, пассажирскую, дорожно-строительную, коммунальную технику и пригласил для ознакомления с ее производством специалистов транспортного комплекса области посетить МАЗ, "Штадлер Минск", "Белкоммунмаш".

В Воронежском регионе традиционно востребована белорусская молочная продукция. "В 2018 году "молочки" из Беларуси в область было поставлено на $17 млн, в январе-мае 2019 года - уже на $31 млн, - сообщили в дипмиссии. - Основными поставщиками являются ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод", ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат". Кроме того, белорусская сторона готова участвовать в проектировании, строительстве и оснащении современным технологическим оборудованием новых животноводческих комплексов, обеспечить регион современной качественной зерно- и кормоуборочной техникой, зерносушильным и зерноочистительным оборудованием, сотрудничать в сфере аграрной науки".

Владимир Семашко обозначил заинтересованность белорусских организаций в реализации таких проектов, как "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области", "Жилье и городская среда", "Безопасные дороги" с применением механизмов кредитования строительства объектов за счет средств Банка развития Республики Беларусь, а также в организации поставок дорожной и коммунальной техники для нужд региона, в частности малогабаритной техники Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов.

Посол пригласил губернатора Воронежской области посетить Беларусь с официальным визитом, а делегацию региона - принять участие в Белорусском промышленно-инвестиционном форуме 17-20 сентября.

В свою очередь Александр Гусев заявил, что Воронежская область намерена активно поддерживать и развивать торговые, экономические и гуманитарные связи с Беларусью. Была обозначена заинтересованность региона в таких направлениях сотрудничества, как наращивание объемов взаимного товарооборота, углубление производственно-кооперационных связей, увеличение поставок промышленной и сельскохозяйственной продукции, взаимные инвестиции, реализация совместных проектов взаимодействия в научной, строительной и иных сферах.

"Мы закупаем довольно много сельскохозяйственной техники, - сказал губернатор. - Белорусский "Гомсельмаш" имеет в регионе сети обслуживания, что способствует продвижению его продукции. Надеюсь, появятся и дополнительные контракты. Есть перспектива сотрудничества и в части реализации сельхозпродукции, строительстве жилья и соцобъектов. Нам пригодился бы опыт и инвестиции со стороны белорусских предприятий. Возможно, такие формы взаимодействия у нас появятся в следующем году. Мы говорим и о взаимном инвестировании. Сегодня было высказано интересное предложение: за счет мощностей МАЗа делать шасси и навесное оборудование на территории Воронежской области и продавать в другие регионы".

Губернатор предложил также расширить границы международного Платоновского фестиваля искусств - гордости Воронежской области - за счет площадок в белорусских городах. Фестиваль назван в честь Андрея Платонова - одного из наиболее самобытных русских прозаиков XX века. "В рамках десятого, юбилейного Платонов-феста, который состоится в июне следующего года, в Беларуси могут быть показаны лучшие фестивальные постановки воронежских коллективов", - сказал Александр Гусев. Он пригласил белорусскую молодежь приехать летом 2020 года в Воронеж на ежегодный Международный молодежный образовательный форум "Молгород" и высказал идею посвятить форум будущего года сотрудничеству и дружбе молодежи России и Беларуси. Белорусских школьников и студентов будут рады видеть и на "Турнире трех наук", который проводит Воронежский государственный университет, на международном открытом робототехническом фестивале "Робоарт", который проводится с поддержкой Фонда президентских грантов, а также на патриотических мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам переговоров посол и губернатор подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Воронежской области о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве до 2021 года. Стороны планируют развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов: в экономике, торговле, науке, технике, взаимодействовать в сферах здравоохранения, образования, туризма.

Отвечая на вопросы журналистов после церемонии подписания документа, Владимир Семашко отметил, что у Беларуси и Воронежской области накоплен значительный позитивный опыт взаимовыгодного сотрудничества, основу которого обеспечивает взаимодействие в промышленной сфере, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве. Он подчеркнул, что потенциал белорусской промышленности позволяет обеспечить поставки в регион востребованной сельскохозяйственной техники, мясо-молочной продукции, пассажирского транспорта, включая электробусы и автобусы на газомоторном топливе. Белорусской стороне интересна также тема жилищного и социального строительства. "Мы готовы делиться опытом и наработками по всем направлениям, в которых достигли успеха", - заявил дипломат.-0-

Фото посольства Беларуси в России