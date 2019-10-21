21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в углублении инвестиционного сотрудничества со Словакией, в увеличении числа совместных предприятий. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече со словацкой парламентской делегацией во главе с председателем конституционно-правового комитета, руководителем группы дружбы Национального совета Словакии с Беларусью Робертом Мадеем, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович обратил внимание, что белорусско-словацкий товарооборот растет, соблюден баланс торговли. "Мы не ограничиваемся только ею. У нас развиваются инвестиционные проекты. А это общий бизнес, общие интересы", - отметил спикер. Говоря об инвестиционных проектах, он выразил пожелание, чтобы их было больше. Стороны, по его словам, будут работать в этом направлении.

Спикер считает, что словацкие компании могли бы активнее приходить в Беларусь. Как член ЕАЭС она представляет собой хорошую площадку для выхода на евразийский рынок, добавил руководитель верхней палаты белорусского парламента.

Плодотворное сотрудничество налажено между послами, парламентскими группами дружбы двух стран. Идет активный обмен визитами, проводятся межрегиональные форумы и другие мероприятия. По мнению Михаила Мясниковича, это говорит о высоком уровне доверия между двумя странами. "Здесь у нас все безоблачно", - сказал он.

Немало уже сделано для развития межрегиональных контактов, их перспективы спикер оценивает как очень хорошие. "Мы уверены, что наши отношения дружбы и сотрудничества будут и в дальнейшем развиваться на благо народов", - подчеркнул председатель Совета Республики.

Роберт Мадей

В свою очередь Роберт Мадей подтвердил заинтересованность словацкой стороны в укреплении отношений с Беларусью. Он выразил уверенность, что позитивные тенденции сохранятся и после парламентских выборов, которые в Беларуси пройдут меньше чем через месяц, а в Словакии - в феврале 2020 года.-0-

Фото Максима Гучека