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Беларусь заинтересована в углублении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Латвией - Румас

Экономика 25.07.2019 | 15:48
Сергей Румас
Сергей Румас

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в углублении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Латвией, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Латвия традиционно входит в число основных торговых партнеров Беларуси. У нас в последние годы хорошая тенденция по росту товарооборота: в 2018 году он составил уже $583 млн. Считаю, что нам не надо останавливаться: у нас есть большие перспективы, нам есть что вам предложить, есть наработки по углублению нашего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Устойчиво растет количество совместных бизнес-проектов, и, конечно, это позволяет нам более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и находить новые формы совместной работы, - сказал Сергей Румас. - Хотел бы также выразить заинтересованность в продолжении конструктивной линии Латвии по укреплению белорусско-европейского диалога и устранению препятствий для активизации кредитно-инвестиционного сотрудничества Беларуси со странами Евросоюза".

Премьер-министр также обратил внимание на то, что у двух стран есть успешно реализуемый план мероприятий на среднесрочную перспективу, который включает в себя все направления сотрудничества - от логистики до медицины. Он предложил развивать сотрудничество в том числе в транзитной сфере и обозначил преимущества такого взаимодействия, обусловленные географическим положением стран-соседей.

Сергей Румас также отметил перспективы сотрудничества с Латвией в сфере IT. "Сегодня реализуется проект по биометрическим паспортам, в котором латвийская компания принимает самое активное участие. У нас созданы беспрецедентные условия для развития бизнеса в Парке высоких технологий и Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Не так давно в "Великом камне" состоялся форум, в котором приняла участие представительная делегация Латвии. Это говорит об интересе с вашей стороны, и мы призываем латвийских бизнесменов активнее приходить с проектами на наш рынок", - подчеркнул он.

В прошлом году Беларусь и Латвия подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. "Оно активно сейчас наполняется проектами, в частности в фармацевтической сфере. Мы ведем совместные исследования и готовимся к производству востребованных видов лекарств", - добавил премьер-министр.

Сергей Румас также подтвердил приглашение премьер-министру Латвии посетить Беларусь с визитом.

Очередное заседание белорусско-латвийской межправкомиссии запланировано на октябрь 2019 года в Минске. "Думаю, что заседание межправкомиссии поможет найти новые подходы в сфере транспорта и логистики, туризма и других сферах", - сказал Эдгар Ринкевичс.

Беларусь и Латвия уже начали подготовку к проведению чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Министр иностранных дел Латвии обратил внимание на то, что обсуждается организация упрощенного въезда для болельщиков, которые хотят посетить соревнования и в Минске, и в Риге. Он также отметил, что такие спортивные соревнования дают хороший импульс для развития туризма в обеих странах.

Дипломатические отношения между Беларусью и Латвией установлены 7 апреля 1992 года. Товарооборот между странами в 2018 году составил около $583 млн (рост на 32,9% к 2017 году), в том числе белорусский экспорт - $485,6 млн (рост на 38,8%). В январе-мае 2019 года экспорт белорусских товаров в Латвию составил $167,3 млн.

В 2018 году в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Латвии на сумму $107,5 млн, в январе-марте 2019-го - на $29,9 млн. В Беларуси работают 585 предприятий с участием латвийского капитала. Латвийские инвесторы проявляют интерес к реализации проектов в сфере торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики, производства пищевой и другой продукции.-0-

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Теги
Беларусь, встречи, Латвия, Румас
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