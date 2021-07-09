9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в увеличении экспортных поставок сельхозпродукции в Катар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минсельхозпрода.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко провел рабочую встречу с Временным Поверенным в делах Государства Катар в Беларуси Аль-Аттыя Мешаалем. Во время встречи стороны рассмотрели состояние и перспективы развития торгово-экономических отношений между двумя странами.

"Беларусь заинтересована в увеличении экспортных поставок сельскохозяйственной продукции на рынок Катара: сухих молочных продуктов, масла сливочного, цельномолочной продукции, мяса птицы, муки и других товаров, - отметили в пресс-службе. - Взаимный интерес также представляет участие в выставочных мероприятиях, проводимых в Беларуси и Катаре".

В министерстве отметили, что экспорт сельхозпродукции и продуктов питания в Катар в 2020 году составил $292,2 тыс. В основном поставлялись консервированная рыбная продукция, молочная сыворотка, сливки сгущенные и сухие, молоко и др.

В январе - мае 2021 года экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья в Катар сложился в размере $116,5 тыс. Основу поставок составила консервированная рыбная продукция и др.-0-