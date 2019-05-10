Беларусь заинтересована в увеличении годовых инвестиций от ЕБРР до 500 млн евро

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в увеличении объема годовых инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году до 500 млн евро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

С 7 по 9 мая белорусская делегация во главе с министром экономики Дмитрием Крутым приняла участие в Ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития в Сараево (Босния и Герцеговина). На полях мероприятия члены делегации провели ряд встреч с руководством и менеджментом ЕБРР. В частности, с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию обсуждены текущее состояние сотрудничества и ход реализации совместных инфраструктурных проектов, а также перспективные направления углубления взаимодействия.

"Алан Пию выразил общее удовлетворение ходом развития сотрудничества, - отметили в Минэкономики. - Он позитивно оценил объявление конкурса на выбор частного инвестора по пилотному проекту на условиях государственно-частного партнерства по реконструкции автомобильной дороги М10, отметил важность скорого завершения процедур и начала реализации проекта по реконструкции Минской очистной станции. Общая стоимость данного проекта составляет 168 млн евро, финансирование осуществляется на условиях равнодолевого участия ЕБРР и Европейского инвестиционного банка".

Белорусская сторона в свою очередь выразила заинтересованность в увеличении в 2019 году объемов годовых инвестиций ЕБРР в Беларуси до 500 млн евро, отметили в пресс-службе, добавив, что в текущем и в следующем годах планируются к подписанию проекты реконструкции автомобильной дороги М3 Минск - Витебск и ряда республиканских и коммунальных мостов (путепроводов) на общую сумму 430 млн евро.

Кроме того, на встрече обсуждалось подписание кредитных соглашений в секторе водоснабжения, в частности по строительству станций обезжелезивания в Витебской области (проект на 15 млн евро) и третьего этапа программы по водному сектору. В рамках данной программы кредиты ЕБРР на общую сумму 40 млн евро планируется привлечь для создания современных систем водоснабжения еще в семи городах Беларуси.

В качестве ближайшей перспективы участники встречи выделили проекты в области энергоэффективности жилья, проведения тепловой реновации многоквартирных домов. Пилотный проект может стартовать уже в текущем году в Минске, где получено предварительное согласие граждан 27 домов на долевое участие в софинансировании этих мероприятий. "Кроме того, подтверждена важность скорейшей реализации проекта по строительству дополнительных сетей электро- и газоснабжения в свободных экономических зонах (на сумму около 50 млн евро). В случае успешного расширения их инфраструктуры, по предварительным оценкам, приток инвестиций в СЭЗ составит более 650 млн евро. Первым участком данного проекта станет Фаниполь в СЭЗ "Минск", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, стороны согласились с необходимостью ускорить проведение совместного с ЕБРР исследования привлекательности инфраструктуры Национального и региональных аэропортов Беларуси (развитие транзитного потенциала, реализация туристических программ в рамках безвизового режима, потенциал привлечения лоукостовых компаний и т.д.). Подобная работа, отмечают в Минэкономики, особенно актуальна в условиях задач, поставленных главой государства во время открытия второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск по ускоренному развитию авиационной отрасли, а также задач правительства по опережающему развитию этого сектора услуг.

С управляющим директором департамента экологии и устойчивого развития ЕБРР Алистером Кларком Дмитрий Крутой обсудил вопросы привлечения в дополнение к кредитным ресурсам ЕБРР по вышеупомянутым проектам грантовых ресурсов фондов Экологического партнерства Северного измерения (ЭПСИ) и Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии (E5P). В частности, на новый проект ЕБРР по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в семи городах Беларуси, на проект по тепловой реабилитации жилого сектора, а также на уличное освещение в рамках проекта по реконструкции мостовых сооружений. Общая сумма дополнительного грантового финансирования на указанные проекты, по данным Минэкономики, может превысить 15 млн евро.

Традиционно Ежегодные заседания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития собирают представителей 67 стран - членов банка, а также широкий круг делового сообщества. В 2020 году Ежегодное заседание состоится в Лондоне в штаб-квартире ЕБРР.-0-