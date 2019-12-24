Беларусь заинтересована в увеличении выделяемых Россией квот на вылов рыбы в морях

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в увеличении в 2020 году квот, которые Россия выделяет на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях. Об этом шла речь во время 17-й сессии российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства, которая проходит 23-25 декабря в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Один из важных вопросов - выделение Россией квот на добычу водных биоресурсов на 2020 год для Беларуси. Сегодня квота на вылов рыбы для Беларуси в Баренцевом море составляет 4,414 тыс. т, в Балтийском - 1 тыс. т. Страна осваивает свою квоту по вылову рыбы полностью и заинтересована в ее увеличении.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло, решение по квотам на рыбу будет приниматься в течение января-марта 2020 года. На протяжении четырех лет Беларусь ведет вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях своими судами. Выловленная рыба поступает на предприятия СП "Санта Бремор" ООО, а также на совместные предприятия ООО "СП "Союзрыба" в России, где ведется переработка продукции.

Стороны обсудили реализацию соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, рассмотрели вопросы изучения, охраны и рационального использования водных биоресурсов, результаты совместных контрольно-надзорных мероприятий на трансграничных водных объектах и прилегающих к ним территориях.

Также будут подведены итоги взаимодействия двух стран по переработке рыбы в текущем году и перспективы на 2020 год. На повестке дня и сотрудничество между вузами и отраслевыми НИИ обоих государств в области подготовки кадров. Планируется продолжить практику обучения белорусских студентов в подведомственном Росрыболовству Калининградском государственном техническом университете, включая курсы повышения квалификации по направлениям рыбоводства и рыбохозяйственной деятельности.-0-