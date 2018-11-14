Беларусь заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве со странами СНГ в геологоразведке - Хмель

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве в области геологоразведки с другими странами Содружества Независимых Государств. Об этом заявил сегодня заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель на открытии XXII сессии Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрею Хмелю с сегодняшнего дня переданы функции председателя межправсовета. Обращаясь к участникам сессии в качестве руководителя межправсовета, замминистра заверил, что белорусская сторона сделает все возможное для продолжения успешной работы совета. "Учитывая важность развития и повышения привлекательности минерально-сырьевой базы Беларуси, мы очень заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве со странами СНГ, в том числе в сотрудничестве в рамках Межправительственного совета, - сказал Андрей Хмель. - Мы всегда были и остаемся открытыми для сотрудничества. Я уверен, что эта сессия также послужит укреплению отношений геологических служб наших стран".

"В условиях динамичного развития экономик стран перед нами стоят еще более сложные задачи по открытию новых месторождений. Их освоение, комплексное и безопасное использование полезных ископаемых, а также охрана недр являются приоритетными задачами геологической отрасли государств - участников СНГ и способствуют обеспечению экономической безопасности наших государств, а также благосостоянию народов", - отмечается в приветствии министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, которое зачитал Андрей Хмель.

Межправительственный совет по разведке, использованию и охране недр создан в соответствии с соглашением о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов в марте 1997 года и является межправительственным органом СНГ. Межправсовет тесно взаимодействует с Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств, другими органами СНГ. Председателем межправсовета назначается полномочный представитель стороны, на территории которой проходит сессия. Он же исполняет обязанности председателя межправсовета до очередной сессии.-0-