24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заключит соглашения о сотрудничестве с пятью регионами России. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 сентября 2020 года №551, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Соглашения будут подписаны с Ленинградской областью, Башкортостаном, Хабаровским краем, Самарской и Курской областями. Документы заключаются для развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

На подписание соглашений уполномочен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.-0-