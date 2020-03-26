Беларусь занимает 4-е место по числу коллекционных образцов растений в СНГ

26 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Беларусь занимает четвертое место по количеству коллекционных образцов растений среди стран СНГ. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Федор Привалов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря выполнению госпрограммы "Генофонд растений" сформирована национальная коллекция генетических ресурсов растений Беларуси, которая сегодня насчитывает свыше 80 тыс. образцов 1680 культурных видов и их диких сородичей и занимает четвертое место по количеству коллекционных образцов растений среди стран СНГ", - сказал Федор Привалов.

По его словам, на основе национальной коллекции, начиная с 2000 года, выведено более 1020 сортов и гибридов сельхозкультур, которые включены в государственный реестр сортов. Ряд белорусских сортов зарегистрирован в других странах мира (Россия, Сербия, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония и др.). Восстановлено 75 тыс. га леса, с использованием генофонда лесных культур сохранено 52 редких вида растений, включенных в Красную книгу Беларуси.

Создан Национальный банк семян генетических ресурсов хозяйственно полезных растений РУП "НПЦ по земледелию", который насчитывает более 41 тыс. коллекционных образцов 47 культур, в том числе зерновых, кормовых, зернобобовых, крупяных, масличных, технических, овощных, а также лекарственных и пряно-ароматических. "Коллекционные образцы сохраняются в условиях среднесрочного (при температуре от нуля до трех тепла) и долгосрочного хранения (при минус 18)", - рассказал гендиректор.

Создана организационно-методическая система изучения генетического разнообразия растений, позволяющая создавать оригинальный исходный материал для повышения эффективности селекции. Она включает Республиканский банк ДНК человека, животных, растений, Республиканский центр геномных биотехнологий, Национальный координационный центр по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод.

Как отметил Федор Привалов, Беларусь проводит обмен генофондом и информацией более чем со 145 зарубежными учреждениями 31 страны, включая США, Германию, Италию, Словакию, Сербию, Болгарию и другие.

Беларусь является членом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), членом Европейской кооперативной программы по генетическим ресурсам растений (ECPGR). Также страна присоединилась к Нагойскому протоколу регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии.

Национальной академией наук была инициирована процедура присоединения Беларуси к Международному договору о растительных генетических ресурсах для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. "Это облегчит доступ к коллекционному материалу других стран, будет содействовать дальнейшему сохранению, укреплению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений", - сказал Федор Привалов.-0-