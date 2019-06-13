Беларусь занимает лидирующую позицию в Восточной Европе по внедрению цифровых финансовых услуг - АФД

13 июня, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь занимает лидирующую позицию в Восточной Европе по внедрению цифровых финансовых услуг. Такое мнение высказал сегодня журналистам начальник департамента программ, политик и региональных инициатив Альянса за финансовую доступность (АФД) Элики Болетава на форуме высокого уровня Региональной инициативы стран Восточной Европы и Центральной Азии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы благодарны Беларуси за ее работу в рамках Альянса за финансовую доступность, это была первая страна в Восточной Европе, которая примкнула к нашему альянсу. Беларусь в своем регионе занимает лидирующую позицию в отношении внедрения цифровых финансовых услуг, финансового образования и повышения финансовой грамотности", - отметил Элики Болетава.

Альянс за финансовую доступность сейчас работает над тем, чтобы дать доступ к банковским услугам людям, у которых их нет. По всему миру их насчитывается 1,7 млрд человек. "Беларусь, занимая лидирующую позицию, во многом помогает нам в организации процесса обмена опытом, чтобы эту проблему ликвидировать, - добавил представитель АФД. - Что важно, Беларусь занимает проактивную позицию".

Альянс за финансовую доступность является международным объединением, цель которого - содействие развитию национальных финансовых систем, обслуживающих все категории граждан, включая малообеспеченных. Членами альянса являются центральные банки и другие органы финансового регулирования из более чем 90 развивающихся стран. Штаб-квартира АФД расположена в городе Куала-Лумпур (Малайзия). Беларусь в лице Национального банка вступила в организацию в мае 2010 года и является ее полноправным членом.

В АФД реализуются пять региональных инициатив, охватывающих государства Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Арабского региона, Тихоокеанских островов, а также страны Восточной Европы и Центральной Азии.-0-