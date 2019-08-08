Беларусь завершила размещение двух выпусков гособлигаций на рынке РФ

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь завершила размещение двух выпусков государственных облигаций (серий 03 и 04) общим объемом 10 млрд российских рублей на срок три года на финансовом рынке Российской Федерации, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец.

"Деньги поступили на счет Министерства финансов. Совокупный спрос на облигации в 4,5 раза превысил ту сумму, которую мы хотели занять. Наш объем выпуска по двум траншам был 10 млрд российских рублей, а заявки были поданы более чем на 45 млрд российских рублей. Всего было более 60 заявок от различных инвесторов, среди которых российские банки, управляющие и инвестиционные компании, физлица, а также нерезиденты Российской Федерации", - рассказал Андрей Белковец.

По итогам размещения двух выпусков гособлигаций 7% приобретено нерезидентами РФ. "Это иностранные компании - американские, европейские. Остальная часть - 93% - это уже российские инвесторы. В том числе 15% от всего объема приобрели физлица, 78% - юрлица (банки, инвесткомпании, управляющие компании)", - отметил замминистра.

Процентная ставка по первому купону по двум выпускам гособлигаций составляет 8,65% годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 43,13 российских рублей на одну облигацию. Процентная ставка по второму-шестому купонам равна процентной ставке по первому купону. Срок погашения установлен в 1092-й день с даты начала размещения облигаций по обоим выпускам. Также определены даты выплаты доходов по облигациям: 5 февраля 2020 года - за первый купонный период, 5 августа 2020 года - за второй, 3 февраля 2021 года - за третий, 4 августа 2021 года - за четвертый, 2 февраля 2022 года - за пятый, 3 августа 2022 года - за шестой.

Сроки размещения на российском рынке трех выпусков гособлигаций сроком на пять лет на сумму 20 млрд российских рублей Министерство финансов определит, исходя из рыночной конъюнктуры. "Потребности в оперативном дополнительном размещении бумаг у нас нет. Будем смотреть на рынок осенью и, исходя из этого, принимать решение, стоит ли нам в этом году что-то размещать или уже всю сумму в 2020-м", - пояснил Андрей Белковец.

Как сообщалось, 4 июля зарегистрирован проспект эмиссии ценных бумаг Беларуси на общую сумму 30 млрд российских рублей, включающий пять выпусков облигаций серий 03-07, в том числе два выпуска сроком три года на общую сумму 10 млрд российских рублей и три выпуска сроком пять лет на общую сумму 20 млрд российских рублей. Банками-организаторами эмиссии выступают Газпромбанк, ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", соорганизатором - Евразийский банк развития.-0-