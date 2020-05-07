Беларусь завершила размещение гособлигаций в РФ на 10 млрд российских рублей

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь завершила размещение гособлигаций объемом 10 млрд российских рублей на финрынке Российской Федерации, ценные бумаги реализованы в полном объеме. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"7 мая на ПАО "Московская биржа" (Российская Федерация) завершено публичное размещение государственных облигаций Беларуси серии 07 на сумму 10 млрд российских рублей. Ценные бумаги реализованы в полном объеме", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 29 апреля Министерство финансов сформировало книгу заявок на приобретение выпуска гособлигаций Республики Беларусь объемом 10 млрд российских рублей на срок 5 лет.
Банками-организаторами эмиссии являются Газпромбанк, Совкомбанк, банк "Финансовая Корпорация Открытие", соорганизатором - Евразийский банк развития.-0-