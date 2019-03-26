Беларусь ждет от Армении конкретных шагов по активизации экономического сотрудничества

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на озвученные намерения по активизации двустороннего экономического сотрудничества, до настоящего времени от армянской стороны не наблюдается конкретных шагов в данном направлении. Об этом в кратком интервью одному из армянских медиаресурсов в кулуарах конференции в Ереване на тему "Духовные ценности и современное государство" заявил посол Беларуси в Армении Игорь Назарук. Такая информация размещена на сайте белорусского диппредставительства, сообщает БЕЛТА.

"При этом было обращено внимание на важнейшие аспекты предлагаемых к реализации белорусских проектов по сборке тракторов и лифтов, такие как надежность, цена, качество, доступность и, самое главное, востребованность в них армянских фермеров и муниципалитета Еревана", - отметили в посольстве.

В конференции, организаторами которой выступили исследовательско-аналитическая общественная организация "Интеграция и развитие" и Институт сетевых исследований, приняли участие послы Беларуси, Казахстана и России, дипломаты аккредитованных в Армении дипмиссий, видные представители экспертного сообщества России и Армении, а также Первопрестольного Святого Эчмиадзина (Армянская апостольская церковь).

В приветственной речи посол Беларуси в Армении отметил, что у каждого государства имеется не только своя идеология, но и долгая история. "В развитых странах не принято открыто говорить об идеологии, но свои ценности и идеологические устои они не только чтут и берегут, но, либо в открытую, либо ненароком, навязывают другим народам и нациям. С развалом СССР не стало той идеологической платформы, которая нас сопровождала, - хорошо это или плохо покажет время. Но государство без собственной системы ценностей не может быть ни прочным, ни долговечным. При этом было отмечено, что важнейшим постулатом современной Беларуси является патриотизм", - рассказали в посольстве со ссылкой на высказывания белорусского дипломата.

Все выступавшие на конференции отметили важность и актуальность поднятой темы, лейтмотивом которой являлась необходимость сохранения и приумножения вековых ценностных ориентиров народов.-0-