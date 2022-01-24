24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк и Банк развития пересмотрели условия кредитования экспортеров по программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Банка развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Беларусбанка.

"Кредит можно получить на финансирование затрат на создание, покупку, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт основных средств или финансирование затрат на покупку материальных активов, франшизы. Также кредитование возможно на финансирование текущей деятельности", - отметили в банке.

Один из критериев отбора субъекта МСП - экспортная выручка за последние 6 месяцев должна составлять не менее 30% от общего объема без учета НДС. Максимальная сумма кредита - Br5 млн.

Кредиты выдаются в белорусских рублях под ставку, равную ставке рефинансирования Нацбанка, увеличенную на 2%. Сегодня это 11,25%.-0-