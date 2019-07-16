Беларусбанк и Банк развития подписали соглашения для финансирования малого и среднего бизнеса

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк и Банк развития Беларуси заключили долгосрочные соглашения о сотрудничестве по программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщили БЕЛТА в Беларусбанке.
Финансирование для МСП будет в белорусских рублях, долларах США и евро как за счет собственных ресурсов Банка развития, так и привлеченных им ресурсов Международного банка реконструкции и развития и фонда имени Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ).
Программа направлена на оказание поддержки индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Беларуси, микро- и малым организациям, а также субъектам среднего предпринимательства во всех регионах страны.
Кредиты смогут получить стартап-компании, а также проекты по поддержке регионов, проекты в социальном и женском предпринимательстве.
Банк развития - специализированный финансовый институт, создан в 2011 году. Учредители - Совет Министров и Национальный банк. Главной целью деятельности Банка развития является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.
Беларусбанк занимает лидирующую позицию на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, с начала текущего года на поддержку этого сектора экономики направлено более Br800 млн.-0-
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