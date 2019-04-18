Беларусбанк и польский BGK подписали соглашение об условиях предоставления кредитов

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" и Bank Gospodarstwa Krajowego (Польша) подписали рамочное соглашение, предусматривающее предоставление кредитов клиентам финансовых институтов на белорусском и польском рынках, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций Беларусбанка.

Документ подписан во время визита в Варшаву делегации Беларусбанка во главе с первым заместителем председателя правления Александром Поливко и исполнительным директором Михаилом Куличковым. В церемонии подписания также приняли участие представители посольства Беларуси в Польше.

Фото ОАО "АСБ Беларусбанк"

Рамочное соглашение существенно упрощает кредитные процедуры, облегчая при этом финансирование поставок польских товаров и услуг в Беларусь. Документ позволит оптимизировать процесс привлечения ресурсов и согласования кредитной документации, существенно сократить временные затраты на организацию финансирования. По мнению сторон, рамочное соглашение также сможет удовлетворить потребности белорусских компаний, которым необходимо финансирование в объеме от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов евро со сроком погашения от 2 до 10 лет. "Такое соглашение для наших польских партнеров первое, заключаемое с белорусским банком, - отметил Александр Поливко. - В целом за время двустороннего сотрудничества между Беларусбанком и BGK в части структурного финансирования заключено 10 кредитных соглашений на сумму более 115 млн евро".

Сегодня белорусские компании составляют крупнейшую группу импортеров, которые пользуются польской правительственной программой поддержки экспорта, как по объему финансирования (более 2 млрд польских злотых с начала 2010 года), так и по числу выданных кредитов (около 1,7 тыс. кредитов и 700 профинансированных или подтвержденных аккредитивов).

Bank Gospodarstwa Krajowego - государственный банк развития Польши. Ключевым направлением работы BGK является инвестиционная поддержка экспорта. Банк оказывает кредитную поддержку предприятиям автомобиле- и машиностроения, ветро- и электроэнергетики, химической, пищевой, добывающей промышленности, станкостроения.-0-