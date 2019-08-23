Беларусбанк и РЭЦ реализуют приоритетные проекты в энергетике, транспорте и машиностроении

ОАО "АСБ Беларусбанк" и АО "Российский экспортный центр" подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную реализацию приоритетных проектов в Беларуси с участием российских компаний. Группа "Российский экспортный центр" готова оказать финансовую и страховую поддержку по перспективным проектам.

Группа РЭЦ, сотрудничая с "Беларусбанком", уже реализует ряд значимых проектов на территории Беларуси. Один из них – реконструкция Минской ТЭЦ-3. Это масштабный проект в энергетике, который финансируется при поддержке ЭКСАР и Росэксимбанка, входящих в группу РЭЦ. Прорабатывается еще ряд перспективных сделок в области машиностроения, энергетики, транспорта, медицины и фармацевтики.

"Для Беларусбанка работа на внешних финансовых рынках носит стратегический характер. Мы проводим системную работу по привлечению внешнего фондирования в экономику Республики Беларусь на максимально приемлемых условиях. Большинство крупных инвестиционных проектов реализовано именно с участием Беларусбанка. Нашим клиентам, нашим партнерам предоставлена возможность проводить торговые расчеты, финансирование внешнеторговых сделок с контрагентами любой страны мира. Основным внешнеторговым партнером для Беларуси является Российская Федерация. За время работы Беларусбанка с группой Российского экспортного центра совместными усилиями успешно реализован ряд проектов на общую сумму более $110 млн, — отметил по итогам подписания документа председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич. – Подписание рамочного соглашения является знаковым событием, которое позволит улучшить условия привлечения ресурсов в белорусско-российские проекты в таких отраслях, как энергетика, транспорт, машиностроение".

"Мы уже несколько лет очень успешно работаем с Беларусбанком, профинансировали уже более 50 сделок. Поступательно наращиваем объем поддержанного экспорта в Беларусь. Если в 2016 году он составлял более $500 млн, то уже по итогам 2017-го преодолел отметку в $1 млрд. Рост продолжился и в 2018-м – $1,3 млрд. В этом году мы видим хорошую динамику и уверены, что, несмотря на сложности в мировой экономике, не снизим эти объемы, а возможно, даже увеличим. Подписанное соглашение открывает новый этап нашего сотрудничества. Нашей работе нужно придать системное звучание, выстроить совместные механизмы, совместные инструменты, которые позволят масштабировать такую поддержку и сделать ее более простой и функциональной для клиентов. Считаем важным расширять сотрудничество в проектах по техническому перевооружению, модернизации и созданию новых предприятий, производственной инфраструктуры в Беларуси, поддержке и развитию экспорта российских компаний малого и среднего бизнеса. Российский и белорусский малый и средний бизнес наиболее активен во взаимной торговле. Потому цифровизация, упрощение торговых и финансовых процедур для МСП – предмет наших обсуждений и планов на будущее. Есть перспективы и в социальной сфере. Мы уверены, что реализация приоритетных проектов позволит увеличить объемы взаимной торговли и обеспечит развитие совместной работы на третьих рынках", – сказал генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Соглашение будет содействовать развитию и усилению технологических и рыночных позиций компаний двух стран, созданию системных долгосрочных стимулов для повышения конкурентоспособности их продукции на международных рынках. Документ призван обеспечить эффективный обмен информацией, поиск и реализацию совместных проектов.

Стороны в соответствии с соглашением будут проводить консультации, форумы, презентации и другие мероприятия, направленные на улучшение доступа белорусских предприятий к финансовым инструментам поддержки бизнеса.

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