1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк направит Br2,3 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса в 2022 году, сообщили БЕЛТА в банке.

"Способствуя формированию благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего бизнеса с учетом их потребностей, Беларусбанк продолжает работу над выполнением государственной программы "Малое и среднее предпринимательство" на 2021-2025 годы. На укрепление потенциала субъектов МСБ в этом году банк планирует направить ресурсы, в том числе за счет привлеченных средств, на сумму Br2,3 млрд", - рассказали в банке.

В Беларусбанке отметили, что поддержка реализации бизнес-инициатив - одна из его стратегических задач. Банк внедряет новые технологии, а также инициирует обучающие мероприятия по стране, повышая финансовую грамотность населения и бизнеса.-0-