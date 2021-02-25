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25 февраля 2021, 07:08

Беларусбанк получил гарантии правительства по кредитам холдинга "Белорусские обои"

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" получило гарантии правительства в погашении основного долга по кредитам и уплате процентов за пользование ими (кроме процентов, уплачиваемых за счет средств республиканского бюджета), выдаваемым ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 февраля 2021 года №105, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, гарантии предоставлены в 2021 году по кредитам, выдаваемым ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" для обеспечения пробного выпуска продукции и выхода на проектную мощность комплекса по производству мелованных и немелованных видов трехслойного картона производительностью 200 тыс. т в год, а также для пополнения оборотных средств (в том числе на выплату заработной платы до ввода комплекса в эксплуатацию) в общей сумме $62 млн с взиманием процентов за пользование этими кредитами в размере не более 7,5% годовых и сроком возврата по 25 декабря 2031 года, без взимания платы за предоставление указанных гарантий.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

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