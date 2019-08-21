Беларусбанк прекратит прием денежных переводов "Стриж"

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк с 1 сентября прекратит прием денежных переводов "Стриж", сообщили БЕЛТА в банке.

Для перевода денежных средств внутри Беларуси можно воспользоваться услугой перевода с использованием карточек (их реквизитов). Перевести средства можно в банкоматах, инфокиосках, мобильном или интернет-банкинге.

Сервис Беларусбанка "Стриж" - это система быстрых денежных переводов физических лиц без открытия счета в белорусских рублях на территории Беларуси. Она действует для переводов, не связанных с предпринимательской деятельностью.-0-