Беларусбанк прекратит прием денежных переводов "Стриж"

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк с 1 сентября прекратит прием денежных переводов "Стриж", сообщили БЕЛТА в банке.
Для перевода денежных средств внутри Беларуси можно воспользоваться услугой перевода с использованием карточек (их реквизитов). Перевести средства можно в банкоматах, инфокиосках, мобильном или интернет-банкинге.
Сервис Беларусбанка "Стриж" - это система быстрых денежных переводов физических лиц без открытия счета в белорусских рублях на территории Беларуси. Она действует для переводов, не связанных с предпринимательской деятельностью.-0-
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