Беларусбанк рассказал об изменении условий кредитования

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" рассказало об изменении условий кредитования, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

Сроки рассмотрения заявок по кредитам, выдаваемым физическим лицам, изменились с 5 до 15 дней. Кроме того, банк с 1 сентября временно приостанавливает прием новых заявок на кредит для финансирования недвижимости на условиях, определенных банком, а также на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам. Приостановлен и прием заявок на кредиты для приобретения автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9% годовых.

При этом остаются неизменными условия кредитования строительства (приобретения) жилья с субсидированием по указу №240 и ряд других.-0-