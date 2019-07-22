Беларусбанк с 1 августа изменит комиссии по операциям с карточками

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 августа изменит размер вознаграждений по операциям с использованием карточек физлиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

Так, за снятие наличных в банкоматах других банков нужно будет платить 2,5% от суммы без учета вознаграждения других банков, за безналичный платеж по реквизитам, указанным держателем карточки в каналах дистанционного обслуживания банка, - Br0,75 за каждый платеж.

За просмотр баланса по карточке в устройствах других банков-резидентов будет взиматься Br1 / 0,5 доллара или евро / 35 российских рублей; в устройствах банков-нерезидентов - Br1,50 / 0,8 доллара или евро / 45 российских рублей.

Кроме того, изменены размеры вознаграждений за обслуживание карточек, перевыпуск в случае утери, изготовление дубликатов, блокировку международных карточек, за пользование услугой SMS-оповещения по счетам, открытым в иностранной валюте.-0-