"Беларусбанк" с 1 октября меняет условия снятия наличных в банкоматах банка-партнера

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 октября 2019 года вводит комиссию за снятие наличных денежных средств по карточкам банка в банкоматах ОАО "Белинвестбанк", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

"С указанной даты за снятие наличных денежных средств по карточкам банка в банкоматах ОАО "Белинвестбанк" будет взиматься вознаграждение в размере, установленном по операциям в сети других банков Беларуси - 2,5% от суммы (или минимум 3 доллара (евро), 110 российских рублей, Br3)", - отметили в банке.

Снять наличные по карточкам "Беларусбанка" без комиссии по-прежнему можно в сети банка и в банкоматах банков-партнеров - ОАО "БПС-Сбербанк" и ОАО "Белагропромбанк".

Как сообщалось, ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 августа повысил размер вознаграждений по операциям с использованием карточек физлиц. Так, за снятие наличных в банкоматах других банков нужно платить 2,5% от суммы без учета вознаграждения других банков, за безналичный платеж по реквизитам, указанным держателем карточки в каналах дистанционного обслуживания банка, - Br0,75 за каждый платеж. За просмотр баланса по карточке в устройствах других банков-резидентов взимается Br1 / 0,5 доллара или евро / 35 российских рублей; в устройствах банков-нерезидентов - Br1,50 / 0,8 доллара или евро / 45 российских рублей. Изменены размеры вознаграждений за обслуживание карточек, перевыпуск в случае утери, изготовление дубликатов, блокировку международных карточек, за пользование услугой смс-оповещения по счетам, открытым в иностранной валюте.-0-